13.08.2021 | Stand: 18:41 Uhr

Durchweg positiv bewerten Anwohner und Geschäftstreibende den Sommer im Stadtpark. Das Fest verursacht weniger Lärm und Trubel in der Innenstadt. In Sachen Festwoche sind sich die Betroffenen für die Zukunft aber uneins. Ungehörte Wünsche aus den vergangenen Jahren konkurrieren hier mit Lebensfreude.