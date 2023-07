Rekordzahlen bei Kirchenaustritten in Kempten: Warum auch viele Menschen bewusst bleiben

2022 traten so viele Protestanten und Katholiken aus der Kirche aus wie nie zuvor. Doch viele Menschen bleiben auch. Was trotz manchem Zweifel überwiegt.

08.07.2023 | Stand: 05:25 Uhr

Zu Ostern und Weihnachten ministriert Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle regelmäßig in St. Magnus in Lenzfried. Zu seinem Glauben gehört für ihn Gemeinschaft und damit auch die Kirche, sagt er. „Klar gab es auch Momente des Zweifels.“ Ein Austritt komme für ihn aber nicht infrage, selbst wenn er sich Wandel innerhalb der katholischen Kirche wünsche. Kiechle sagt: „Man muss Einfluss geltend machen. Weglaufen ändert nichts.“ Sowohl bei Katholiken als auch bei der evangelischen Kirche erreichten die Austrittszahlen im vergangenen Jahr Rekordwerte – in Kempten traten insgesamt 1110 Menschen aus. Warum manche in diesen Zeiten dennoch an ihrem Glauben festhalten.

