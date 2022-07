Sie hatte über drei Promille: Polizei zieht 36-Jährige aus dem Verkehr

Die Schlangenlinien kamen nicht von ungefähr: In Kempten haben Polizeibeamte eine deutlich betrunkene Autofahrerin gestoppt.

10.07.2022 | Stand: 12:57 Uhr

Am Samstagabend ging bei der Polizeiinspektion Kempten die Mitteilung ein, dass ein Auto in Schlangenlinien in Kempten Richtung Stadtmitte unterwegs sei. Polizeibeamte rückten aus und entdeckten das fragliche Auto wenig später auf dem Adenauerring.

Die Beamten stoppten den Wagen und kontrollierten die 36-jährige Fahrerin. Bei der Frau konnte sofort massiver Alkoholgeruch festgestellt werden, so die Polizei. Ein Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht und ergab einen Wert von über drei Promille.

Die Weiterfahrt der Frau wurde sofort unterbunden, außerdem eine Blutentnahme durchgeführt.

Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.