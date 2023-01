Simone Strohmayr (SPD) stimmt in Kempten auf den Wahlkampf ein

Beim SPD-Neujahrsempfang teilt Landtagsabgeordnete Dr. Simone Strohmayr gegen CSU und Freie Wähler aus. Was sie kritisiert.

15.01.2023 | Stand: 15:15 Uhr

Da lag Wahlkampf in der Luft: Beim SPD-Neujahrsempfang am Freitagabend im Haus International Kempten lobte Gastrednerin und Landtagsabgeordnete Dr. Simone Strohmayr die SPD-geführte Bundesregierung und setzte so manche Spitze gegen die bayerische Landesregierung.

Trotz aktueller Hochgefühle angesichts der SPD-geführten Bundesregierung: Strohmayr weiß, dass sie in Bayern ist. So brachte sie dem Kemptener Direktkandidaten Hans Jürgen Ulm eine pinke Pudelmütze mit: Im Allgäu wehe manchmal ein „eisiger politischer Wind“. Ihre Genossinnen und Genossen rief sie auf: „Lassen wir uns nicht kirre machen von einem, der immer weiß, was man in Berlin besser machen könnte.“ Es reiche nicht, wenn Söder gute Ratschläge erteile – lieber solle er Probleme in Bayern anpacken.

Lesen Sie auch: Folgt Joachim Konrad auf Thomas Kreuzer als Landtagskandidat der CSU Kempten?

Als Beispiele nannte Strohmayr den Wohnungsmarkt – den Söder als Finanzminister mit der Privatisierung von 33.000 Wohnungen unnötig in Bedrängnis gebracht habe; die Bildung – neben eigenen Verbesserungsvorschlägen hielt sie fest, dass die CSU den längst angekündigten Lehrermangel „vollständig verschlafen“ habe; und die Energiewende – die bislang vor allem durch „Verhinderungsgesetze“ ausgebremst worden sei.

SPD-Neujahrsempfang in Kempten: Spitzen gegen Söder und Aiwanger

Auch die Freien Wähler nahm sie ins Visier – etwa Kultusminister Michael Piazolo, der zwar sympathisch sein möge, aber nicht durchsetzungsfähig; oder „Söders Adjutant Aiwanger“, der es zusammen mit dem Ministerpräsidenten nicht geschafft habe, das Land zukunftsfähig zu machen.

Den Abend nutzte die SPD auch, um ihren Direktkandidaten für den Landtag vorzustellen. Der 46-jährige Hans Jürgen Ulm aus Kempten erklärte, sich für sozialen Wohnungsbau einsetzen zu wollen, für Zuwanderung, Bildung und etwa für Pflegekräfte. Der sozialdemokratische Banker beschrieb sich als Freund guten Essens und Weins, zu dessen frühen Vorbildern etwa Knightrider zählte.

Lesen Sie auch: E-Auto, Tesla und Co.: Wie steht es um die Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität?

Die Gäste des SPD-Neujahrsempfangs in Kempten: Was wünschen Sie sich von 2023?

Und was erhoffen sich die Gäste vom neuen Jahr? Michael Tippmer (61) aus Kempten wünscht sich bezahlbare Strom- und Wärmepreise. „Und dass die gesetzliche Deckelung gerecht verteilt wird.“

Michael Tippmer Bild: Ralf Lienert

Christine Spitzbarth (70) hofft, dass 2023 „der Krieg in der Ukraine endlich ein Ende findet und alle Parteien sich zusammensetzen“. Und das ohne die Lieferung schwerer Panzer – „das hat noch nie was gebracht“.

Christine Spitzbarth Bild: Ralf Lienert

Renate Pennuci (61) wünscht sich unter anderem ein Ende der Energiekrise – „sonst kippt die Stimmung und wir erleben einen Rechtsruck“. Dafür sollen Wasserstoff und Biogas gefördert werden.

Renate Pennucci Bild: Ralf Lienert

Lesen Sie auch: Wie hilfsbereits sind die Menschen in Kempten?

Der Dietmannsrieder Florian Wackenhut (42) wünscht sich „für uns alle wieder mehr Miteinander und Frieden“.