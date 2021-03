Sind die Mieten in der Innenstadt für Geschäfte zu hoch?

Immer wieder wird gefordert, in Kempten kleineren Anbietern entgegenzukommen. Fachleute verweisen indes auf manchen Nachlass und komplexe Zusammenhänge.

Die Diskussion um die Höhe der Mieten in der Kemptener Einkaufsmeile flammt seit Jahrzehnten immer wieder auf. Aktuell wird sie befeuert durch manchen Leerstand sowohl in 1a- als auch in 1b-Lagen. Die Folgen der Corona-Pandemie werden sichtbar. Dazu kommt die Sorge, dass die Innenstadt veröden könnte infolge des boomenden Handels auf Online-Plattformen wie Ebay oder Amazon. Mietpreise seien im komplexen Wechselspiel in der Fußgängerzone zwar ein Faktor, sagen Kenner der Situation. Aber nicht der Einzige.

Zuletzt hat das Citymanagement mehrfach auf einen Zusammenhang zwischen Mieten und Angebot hingewiesen. Vorsitzender Joachim Saukel, gleichzeitig Beauftragter für Tourismus und Stadtmarketing, beklagte auch während der jüngsten Stadtratssitzung, dass „inhabergeführter Einzelhandel in der Fischerstraße so gut wie nicht mehr möglich“ sei. Die Sparkassenverantwortlichen seien bei der Neukonzeption der Arkaden an der Königstraße in der Pflicht, auch bezahlbare Flächen in ihrem Quartier zur Verfügung zu stellen.

Konzerne sind bei Anpacktungen kaum noch bereit, längerfristige Verträge zu unterzeichnen

Auf die unterschiedlichen Konstellationen bei den Verantwortlichen verweist Immobilien-Experte Thomas Wirth. „Hinter institutionellen Anlegern in Groß-Objekten stehen Finanzunternehmen, die auf ihre vertraglich zugesicherte Renditen pochen.“ Einzelvermieter wiederum hätten meist die Bank im Nacken, die zu jeder Investition Sicherheiten fordere: „Da ist es schon schwierig zu sagen, Leute, verzichtet mal auf 10 .000 Euro pro Jahr.“

Gleichzeitig seien Konzerne bei Anpachtungen kaum noch bereit, längerfristige Verträge zu unterzeichnen. Die Pandemie mache das Geschäft nicht einfacher. Zurzeit bedienten nicht mehr alle Mieter ihre Verpflichtungen, manche Einnahme sei eh schon abzuschreiben.

Dass Mieten für 1a-Lagen in Kempten hoch sind, weiß auch Eberhard Ernst, Vorstand von Haus & Grund. „Aus meiner Sicht sind unsere Mitglieder um einvernehmliche Lösungen bemüht.“ Stundungen oder auch ein Teilerlass der Mieten seien aktuell Möglichkeiten, Pächtern entgegenzukommen. Denn jeder Mieterwechsel könne neben Ausfallzeiten auch mit Investitionskosten verbunden sein. Bei all dem sei zu berücksichtigen, dass viele Eigentümer auf ihre Mieteinnahmen angewiesen seien, beispielsweise für die Altersvorsorge.

Beispiel in der Klostersteige in Kempten zeigt, wie schwierig es sein kann, gute Nachmieter zu finden

Wie schwierig es in manchen Lagen ist, gute Nachmieter zu finden, zeigte sich vergangenes Jahr an einem Beispiel in der Klostersteige. Nachdem ein Schuhgeschäft Ende 2019 geschlossen hatte, blieb die Fläche lange Zeit leer. Eine Sportwettenagentur bekam schließlich nach einigem politischen Gegenwind den Zuschlag.

In Verhandlungen zu mehreren Objekten in der Kemptener Innenstadt steht die Immobilien-Beratung Gaukel. Nachlässe zwischen 20 und 30 Prozent hätten zuletzt Hauseigentümer akzeptiert. Frühere Spitzenwerte von 80 Euro für den Quadratmeter seien kaum noch zu beobachten. „Es ist nicht so, dass alle auf dem Höchststand beharren“, sagt Geschäftsführer Florian Gaukel. Auch den Vermietern gehe es im eigenen Interesse darum, ihre jeweiligen Lagen zu fördern.

Beteiligte müssen in der Innenstadt in Kempten einen Mittelweg finden

Es gelte den Mittelweg zu finden: „Mondrenditen sind zurzeit nicht mehr drin, aber die nach wie vor hohe Frequenz in den Top-Lagen spricht auch dagegen, Flächen zu verramschen.“ Filialisten, die sich ja auch untereinander absprechen, wollten in der jetzigen Situation natürlich Gelegenheiten nutzen. Konzerne sprächen sich auch untereinander ab, wenn sie über eine Ansiedlung nachdenken. Und wer Potenzial mitbringe, sei in einer guten Position für die Verhandlungen.

Nicht zu unterschätzen sei bei der Preisgestaltung, dass Ladenflächen auch zu den Konzepten der jeweiligen Nutzer passen müssten. Wer auf hundert Quadratmeter ausgerichtet ist, akzeptiert für ein passgenaues Ladenlokal auch einen gehobenen Quadratmeterpreis. Den könne der Händler aber nicht erwirtschaften, wenn die Verkaufsfläche deutlich größer sei.

Ein Teil der Leerstände in der Innenstadt hänge zurzeit direkt mit der Pandemie zusammen. Diese Phase werde auch wieder überwunden, ist Gaukel optimistisch. Sich um das Leerstandsmanagement zu bemühen, sei indes eine Aufgabe für alle Beteiligten.

