"Die Menschen sind stoisch": Oberallgäuer hilft Geflüchteten im Libanon

Im Einsatz im Libanon spürt Michael Hock die Auswirkungen von Konflikte im Nahen Osten. In Geflüchtetencamps half der Oberallgäuer beim Bau eines Skateparks.

30.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Er flog in den Libanon, um dort Geflüchteten zu helfen. Nun - knapp einen Monat später - hat er das Land wieder verlassen. Zu unsicher ist die Lage nach dem Angriff der Hamas auf Israel, erzählt Michael Hock aus Durach. Seither kam es auch zwischen der libanesischen Miliz Hisbollah und Israel immer wieder zum Raketenbeschuss. "Es ist absurd dort festsitzenden Menschen jetzt zu sagen: Ich muss gehen", sagt der 23-Jährige. Viele der Menschen flohen vor dem Krieg aus Syrien; sie leben oft seit mehr als zehn Jahren in den knapp 150 Flüchtlingscamps in Arsal. Hock sagt: "Es ist eine eigene Welt. Eher wie ein riesiges Gefängnis."

