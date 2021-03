Das raten Bankkaufleute aus dem Allgäu bei Geldanlage, Sparen und Altersvorsorge: Vermögen streuen und beraten lassen. Und dann ist da noch die Notfallreserve.

28.03.2021 | Stand: 19:49 Uhr

Die Pandemie hat viele Menschen in finanzielle Not gebracht, während andere mehr Geld auf die Seite legen. Die einen wollen Vorsorge treffen, andere geben vielleicht nur wegen geschlossener Restaurants und Geschäfte weniger aus. Nun steigt die Inflation – das Geld verliert an Wert. Die Allgäuer Zeitung fragte Banker: „Zu welchem Kurs raten Sie aktuell in Sachen Geldanlage, Sparen und Altersvorsorge?“ (Hier lesen Sie: Immer mehr Banken bitten zur Kasse und fordern von Kunden Minuszinsen)