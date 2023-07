So spannend sind Jam-Sessions im Künstlerhaus Kempten

Franz Schmid organisiert in Kempten Jam-Sessions mit Rock, Pop und Blues. Spontan steigen Musikerinnen und Musiker ein und legen auch mal ein wildes Solo hin.

Schon zum vierten Mal innerhalb eines Jahres hat Franz Schmid zur Jam-Session in das Kemptener Künstlerhaus eingeladen. Dort hat der Gitarrist mit befreundeten Musikern ein komplettes Sound-Equipment mit Schlagzeug und Keyboard aufgebaut. Jetzt kann jeder, der ein Instrument beherrscht und mitbringt, spontan Musik machen: Amateure, Semiprofessionelle, Profis.

Zunächst bringt der Session-Initiator aus Burgberg mit seinen Musikern den Saal auf Betriebstemperatur. Passend eröffnet er den Abend mit dem Song der US-amerikanischen Band „People’s Choice“, „Jam, Jam, Jam, all night long“ von 1977. Franz Schmid und sein Freund Walter Winkler gehören schon zur älteren Generation, doch ihnen genügen drei weitere Songs, um die 50 Neugierigen im Künstlerhaus richtig in Stimmung zu bringen. Im Publikum sitzen verschiedene Generationen. Spätestens mit der eigenen Version von Labelles „Voulez vous coucher avec moi“ ist das Eis gebrochen. Einige nutzen die freie Fläche vor der Bühne und tanzen.

Wie es sich für eine richtige Jam-Session gehört, ist die Eröffnungsband um Franz Schmid keine feste Formation. Gitarrist David Churu zum Beispiel ist spontan für den erkrankten Gitarristen eingesprungen. Der Argentinier ist Ingenieur und lebt seit 2019 in Kempten. Churru nahm schon im Dezember an einer Jam-Session teil. Für jene im Künstlerhaus hat er nur zwei Mal mit der Band geprobt.

Plötzlich taucht ein Saxofonist vor der Bühne auf

Dann gibt es einen fliegenden Wechsel mit der Allgäuer Bluesband Not Only Blues (No’B). Hans Seltmann mit peppigen Mundharmonika-Solos und Alexandra Strecker mit rockiger Stimme heizen die Stimmung weiter kräftig an. Ihre Interpretationen von Prince- und AC/DC-Nummern begeistern Jung und Alt. Auch hier bleiben die Besetzungen fließend. Franz Schmid kommt dazu und steigt mit einem Schellenring in den Rhythmus ein. Später greift er wieder zur Gitarre. Vor der Bühne taucht plötzlich ein Saxofonist auf und legt ein wildes Solo hin.

Sängerin Alexandra Strecker von der Bluesband No’B liebt es, mit Musikern zusammenzukommen, die nicht miteinander eingespielt sind. Man muss immer spontan reagieren. Sie macht seit fast 30 Jahren Musik und genießt es, auf der Bühne immer freier zu sein.

Franz Schmid sorgt dafür, dass die einzelnen Formationen nicht zu lange spielen

An diesem Abend haben sich fast 20 Musiker angemeldet. Franz Schmid sorgt dafür, dass die einzelnen Spontan-Formationen nicht zu lange spielen, damit alle mal dran kommen. Früher war er Fotograf in seiner eigenen Werbeagentur „Schmid und Keck“ in Burgberg. Mit einer „funklastigen Gute-Laune-Band“ trat er bei Partys und Benefizkonzerten auf. Jetzt ist der Gitarrist in Rente und „nur noch“ leidenschaftlicher Musiker.

Für ihn besteht der Reiz und der Sinn beim Jammen darin, mit Musikern zu spielen, die man nicht kennt. „Wegen Corona sind viele Bands auseinandergeflogen“, sagt er. „Durch das Jammen besteht die Chance, dass sich Musiker wieder finden und miteinander vernetzen.“ Auf seinem T-Shirt steht groß gedruckt „Woodstock“. Um seine Begeisterung mit anderen Musikern zu teilen, initiiert er allgäuweit Jam-Sessions. „Bei dem Non-Profit-Projekt verdient keiner Geld. Wir machen das aus Lust und Dollerei – und haben eine Mordsgaudi dabei“, betont er.

Die nächste Sessions im Künstlerhaus – bei freiem Eintritt – findet voraussichtlich im September oder Oktober statt. In der „Schätzbar“ in Probstried steht der Termin schon fest: 18. November. Aktuelle Termine sind online auf der Seite jam-session-allgaeu.de zu finden.