Haldenwang legt die Preise für das neue Baugebiet Mühlenbauer in Börwang fest. Manche müssen mehr zahlen als andere. Wie es nun weitergeht.

13.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Für viel Diskussion hatte das Baugebiet Mühlenbauer in Börwang gesorgt – am Mittwoch erfolgte nun der Spatenstich der Erschließungsarbeiten. Am Abend zuvor hatte der Gemeinderat die Quadratmeterpreise für die Grundstücke festgelegt. Voraussichtlich im Herbst 2024 können die Häuslebauer loslegen, sagt Bürgermeister Josef Wölfle.

