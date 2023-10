Volles Kino bei Azubitag: Berufe entdecken bei der "AzubiXperience" in Kempten

Kino zur Messe verwandelt: Im Colosseum in Kempten informieren sich Jugendliche zur Ausbildung. Ein Influencer erzählt über seinen Weg in die Selbstständigkeit.

31.10.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Wie geht es nach der Schule weiter? Mit dieser Frage haben sich bei der "AzubiXperience" Jugendliche im Colosseum Center Kempten beschäftigt. Neben Ständen, an denen Firmen aus der Region Berufe wie Mechatronikerin, Versicherungskaufmann und Pflegefachkraft vorstellten, konnten Besucherinnen und Besucher auch mit dem Leutkircher Influencer Marco Strecker - im Internet als "itsofficialmarco" bekannt - ins Gespräch kommen.

Freilich habe er auch die Frage beantwortet, wie er zum selbstständigen Influencer mit mehreren Millionen Followern wurde. Doch der 21-jährige Strecker sagt: "Mich hat schon überrascht, was für konkrete Interessen die Jugendlichen haben. Das war bei mir mit 14 Jahren ganz anders." Von der Arbeit in der Kfz-Werkstatt bis hin zum Job im Architekturbüro habe er mit jungen Menschen über ihre unterschiedlichen Träume gesprochen.

Beim Azubitag im Kino in Kempten finden Jugendliche aus Infos zum Praktikum

Dass Strecker selbst in den kommenden Jahren eine Ausbildung zum Mediengestalter absolvieren will, fanden zwei 16-jährige Besucherinnen im Gespräch mit ihm heraus. Auch selbst haben die Zehntklässlerinnen schon eine Vorstellung, was sie nach ihrem Abschluss machen wollen. Der Beruf der Automobil- oder Bankkauffrau interessiere sie besonders. Eine der Jugendlichen erzählte: "Mit unserer Klasse waren wir schon bei mehreren Unternehmen zu Besuch, aber hier ist das Informieren intensiver." Für Maximilian Gschwender (14) aus Kempten ist es die erste Ausbildungsmesse. Der Neuntklässler wird im Januar ein Praktikum als Industriekaufmann beim Bauunternehmen Geiger machen. "Heute habe ich da vorbeigeschaut, und auch andere Berufe kennengelernt."

Influencer Marco Strecker beantwortete den Jugendlichen Fragen bei der "AzubiXperience". Bild: Martina Diemand

"AzubiXperience" soll Jugendlichen Erlebnis zur Ferienzeit bieten

Bei dem Azubitag im Kino und dem angrenzenden Restaurant stehe das Erlebnis im Mittelpunkt, erläuterte Thomas Merz, Leiter der Anzeigenabteilung der Allgäuer Zeitung, die die Veranstaltung gemeinsam mit AOK Kempten und Sparkasse Allgäu organisiert hat. Es gehe also auch um Gespräche mit dem Influencer, die Möglichkeit, Videospiele im Kinosaal zu spielen, und nach dem Besuch von fünf Infoständen einen Kinogutschein zu erhalten; die Messe habe das Team drumherum gebaut und vor allem Firmen aus der Umgebung Raum bieten wollen. 21 Unternehmen stellten aus. Stefan Müller von der AOK Kempten sagte: "Ein Termin in den Ferien war ein Risiko, aber wir wollten ein Ferienhighlight schaffen." Über drei Stunden verteilt seien etwa 1500 Interessierte vor Ort gewesen.

Im Baumarkt arbeiten oder als Lackiererin? Diese Berufe interessieren Jugendliche in Kempten

Welchen Beruf sie einmal ergreifen wollen, wissen sie noch nicht konkret, erzählten Elias Pickl (13) und Jan Morsch (13) aus Wiggensbach. Gefreut haben sie sich an diesem Tag auf das Rahmenprogramm - und machten trotzdem auch öfter Halt an Firmenständen. Attraktiv war laut Mutter Annette Pickl die interaktive Gestaltung der Messe: "Die Infogespräche liefen nebenbei ganz wie von selbst." Auch ihr elfjähriger Sohn Jonas Pickl hat schon eine Idee, welchen Beruf er einmal ausprobieren möchte: "Im Baumarkt zu arbeiten, klingt spannend."

Der Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) stellte wie 21 andere Unternehmen seine Ausbildungsangebote vor. Bild: Martina Diemand

Die Offenheit der jungen Menschen habe ihn besonders begeistert, erzählte Michael Sambeth von der Sparkasse Allgäu. Aus seiner Sicht trägt dazu auch der Standort bei: "Das Kino wirkt wie ein zweites Wohnzimmer. Die Jugendlichen kennen sich hier aus." Für Wirtschaftsschülerin Franziska Sacher (15) wird es bald ernst: Ob ein kaufmännischer Beruf oder doch ins Handwerk? Final entschieden hat sie sich noch nicht. Sie sagte: "Heute habe ich über viele Berufe gesprochen. Interessant klang zum Beispiel der Alltag als Fahrzeuglackiererin. Immer in Bewegung sein, das könnte mir gut gefallen."