Soloplan City Resort in Kempten: Abends bleibt das Restaurant vorerst zu

Der Kemptener Wirt Michael Rießland ist nicht mehr Pächter, bleibt dem Hotelrestaurant aber erhalten. Betriebsleitung kündigt neues kulinarisches Konzept an.

12.10.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Vorerst bleibt im Restaurant des Soloplan City Resorts abends die Küche kalt. Gastronom Michael Rießland wird im Hotel zwar weiterhin als Küchenchef aktiv sein, allerdings seit Oktober nicht mehr als Pächter. Hauptgrund sind die gestiegenen Kosten „in allen Bereichen“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

2021 wurde das Soloplan City Resort in Kempten eröffnet

Das inhabergeführte Familienunternehmen Soloplan hat das ehemalige Kreiswehrersatzamt nahe des Berliner Platzes umgebaut und 2019 bezogen. Aufgrund der vielen zum Teil internationalen Kunden, die zu Schulungen und Workshops kommen, war der Bedarf des Softwareunternehmens nach einer standortnahen Übernachtungsmöglichkeit sehr groß. Daher entschied es, auf dem Gelände ein eigenes Hotel zu errichten. 2021 wurde dieses schließlich eröffnet. Das könnte Sie auch interessieren: City Resort Hotel in Kempten bekommt den letzten Schliff.

Wie das Unternehmen mitteilt, wird der Hotel- und Restaurantbetrieb nun von der Eigentümergesellschaft Soloplan City Resort GmbH selbst fortgeführt. Als Grund führt es an: Aktuell kämpfe die Hotellerie- und Gastronomiebranche mit einem zunehmenden Fachkräftemangel. Deshalb stehe die Rießland Hotel und Gastronomie GmbH vor der Herausforderung, dem hohen Anspruch des Hauses immer vollumfänglich gerecht zu werden. „Der Anspruch der Inhaberfamilie Heidl und der Softwarefirma Soloplan GmbH ist es, dass das Soloplan City Resort auch weiterhin als 4****-Businesshotel angenommen wird.“

Michael Rießland: Im Korbinian in Kempten und im Schloss in Immenstadt ändert sich nichts

Der Fachkräftemangel ist das eine, sagt Rießland. Doch die „Preisexplosionen in jeglicher Hinsicht“ ein weiterer Punkt, der zu dem Schritt geführt habe. Als Beispiel nennt er die Stromkosten: Die seien mittlerweile ums dreieinhalbfache gestiegen. Rießland betreibt zusätzlich das Korbinian in Kempten und das Schloss in Immenstadt. In beiden Restaurants bleibe alles wie gehabt.

Im City Resort gibt es weiter unter der Woche einen Mittagstisch. Abends bleibt das Restaurant vorerst aber geschlossen, es gibt jedoch kleine Snacks. „Die Betriebsleitung des Resorts freut sich, bald Gäste mit einem neuen kulinarischen Konzept zu begeistern“, heißt es in der Mitteilung.