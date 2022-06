Natürliche Klimaanlage: So trotzt die Stadt Kempten der Sommerhitze

Fachleute haben für Kempten eine Klimaanalyse erstellt. Die Ergebnisse sind jetzt immer wichtiger, um Mensch und Tier zu schützen. Denn es wird noch heißer.

18.06.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das kennen viele: Steht an heißen Sommertagen die Hitze, tut jedes frische Lüftchen gut, ist nächtliche Abkühlung ein Segen. Doch die Zahl der Sommertage über 25 Grad steigt. Und je öfter die Temperatur auch an der Marke tropischer Nächte kratzt (also nicht unter 20 Grad fällt), desto klarer zeichnet sich die Gratwanderung für Kommunen ab: Einerseits sollen sie die Zentren verdichten und Baulücken schließen, um nicht immer neue Grünflächen in Randlagen zu versiegeln. Anderseits könnten noch mehr Gebäude in der Innenstadt den Hitzestress beschleunigen. (Lesen Sie auch: Trockene Zeiten? So steht es ums Grundwasser in Kempten und dem Oberallgäu)

