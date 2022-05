Sommer, Sonne, Freibad! Hier ist in und um Kempten bereits geöffnet

Die Sonne lacht, das Quecksilber im Thermometer steigt. Wer jetzt in Kempten und im Oberallgäu ins Freibad will, wird hier fündig: Wann wo geöffnet ist.

18.05.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Die Sommer-Temperaturen in Kempten und im Oberallgäu locken Badefreunde in die Freibäder. Doch welche Freibäder in Kempten und im nördlichen Oberallgäu haben bereits geöffnet?

Bei diesen Freibädern sind die Pläne bereits bekannt:

Altusried: Montags bis freitags 6.30 - 20 Uhr, Wochenende 9 - 20 Uhr, feiertags 9 - 20 Uhr.

Dietmannsried: Montags 9 - 19 Uhr, dienstags bis sonntags 9 - 20 Uhr. Bei zweifelhafter Witterung: 9 - 11 und 17 - 19 Uhr.

Haldenwang: täglich 10 bis 20 Uhr.

Freibäder in Kempten und im Oberallgäu: Hier ist bereits geöffnet

Kempten: im Cambomare-Freibad voraussichtlich ab 26. Mai, 7 - 8 und 11 - 19 Uhr.

Seltmans: Eröffnung am 26. Mai, 9.30 - 19.30 Uhr.

Kreuzthal: Eröffnung bis 25. Mai.

Sommer, Sonne, Freibad: Öffnungszeiten von Freibädern in Kempten und im Oberallgäu

Öschlesee: Am Strandbad ab 26. Mai: im Mai und September 10 - 19 Uhr, Juni bis August 9.30 bis 20 Uhr.

Wertach

Wiggensbach: voraussichtlich ab 25. Mai täglich von 9 bis 20 Uhr. Eintritt frei.

Natürliche Badestellen mit Kiosk gibt es in der Region zum Beispiel am Moorweiher (Buchenberg), am WiWaLaMoor (Wildpoldsried), am Schwarzenberger Weiher (Oy-Mittelberg), am Rottachsee bei Moosbach (Sulzberg) und Petersthal (Oy-Mittelberg).

