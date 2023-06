Wie Betrunkene den Rettungsdienst in Kempten und im Oberallgäu an Grenzen bringen

Betrunkene sorgen im Sommer für mehr Einsätze in Kempten und im Oberallgäu, vor allem bei Großveranstaltungen. Viele Menschen wüssten zu wenig über Erste Hilfe.

18.06.2023 | Stand: 12:51 Uhr

Open Air am Hildegardplatz, Dorffeste, Allgäuer Festwoche: In den kommenden Tagen und Wochen gibt es in Stadt und Land viel zu feiern. Weinschorle, Bier und Aperol Spritz fließen dabei oft in Strömen und werden vor allem bei Hitze zum Problem, sagt Frank Schönmetzler vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Kempten-Oberallgäu.

