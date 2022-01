Wohin die Allgäuer im Sommerurlaub 2022 reisen wollen

Nach zwei Jahren Pandemie locken schöne Ziele. Das kann der Norden Deutschlands sein oder Griechenland. Viele interessieren sich auch für Urlaub in Kempten.

19.01.2022 | Stand: 07:35 Uhr

Palmen, die sich vor azurblauem Meer in einer lauen Brise wiegen, saftig-grüne Wiesen, Irish Pubs, eine Safari oder einfach eine Liege – die Menschen verbinden mit Urlaub viele verschiedene Bilder und Wünsche. Wohin treibt es Kemptener und Oberallgäuer nach zwei Jahren Pandemie? Viele versuchen wieder, Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Die Redaktion hörte sich um, welche Ziele im Kurs stehen und wie gefragt die Region selbst bei auswärtigen Urlaubern ist.

Im Frühjahr sind die Kanaren gefragt, weil viele im europäischen Raum bleiben wollen

Die Reisebranche hat schwere Zeiten. Vergangenes Jahr machte beispielsweise Neuner Reiseservice in Kempten nur 35 Prozent des Umsatzes wie noch 2019, vor der Pandemie. Wenn’s gut läuft, komme er heuer auf 60 Prozent, sagt Inhaber Rolf Apin. Auch wegen Corona und unterschiedlicher Einreisebestimmungen sei vielen die Beratungskompetenz der Reisebüros wichtig. Jetzt im Frühjahr sind demnach die Kanaren gefragt, weil viele im europäischen Raum bleiben wollten.

Welchen Sommerurlaub buchen viele? Griechenland ist stark im Trend

Für den Sommer gewinnt laut Apin Griechenland sehr stark. Den Trend sieht auch Olaf Polder vom Sonnenklar.TV Reisebüro: „In Griechenland fühlen sich die Menschen am sichersten.“ Doch auch darüber hinaus nehme die Buchungslust zu. Polder freut, dass wieder Menschen am Schaufenster stehen und über ausgehängte Angebote diskutieren. Auch andere Ziele gefragt. Polder etwa verkauft ebenso Reisen etwa nach Dubai, Thailand und Ägypten. Apin spricht von Rucksack-Urlauben in Sri Lanka sowie Reisen nach Südafrika und Namibia. Wer selbst im Mietwagen von Lodge zu Lodge fahre, habe in der Hand, wie vielen Menschen er nahekommt.

Weniger locke derzeit die Türkei. Rolf Apin denkt, dass das mit an der politischen Lage liege und der Frage, ob dort die Corona-Zahlen stimmten. Viele machten sich nämlich Gedanken, wie ihr Arbeitgeber reagiert, sollten sie sich im Urlaub anstecken und danach in Quarantäne müssen. Olaf Polder fällt auf, dass etliche Menschen Urlaubspläne schmiedeten, die 2021 vorsorglich daheim geblieben waren. „Da gibt es großen Nachholbedarf.“ Die Pandemie ist zwar noch nicht abgehakt, aber: „Die Kunden arrangieren sich mit den Auflagen.“

Reiseunternehmer: Kunden vertrauen auf Veranstalter aus der Nähe. Viele wollen in den Norden, andere lieber Rad- und Aktivurlaub

Optimistisch ins Jahr blickt Michael Arnold (Arnold Reisen) angesichts der seit Kurzem starken Nachfrage. Die ziele vor allem auf Angebote des Unternehmens ab. Dazu zählen Fahrten in den Norden Deutschlands, Bade- und Kurreisen sowie große Rundtouren etwa ans Nordkap oder durch Andalusien. Arnold: „Man merkt, dass die Kunden uns vertrauen, weil sie so einen Veranstalter aus der Nähe haben, der sie nicht im Regen stehen lässt.“ Extrem gefragt seien auch Rad- und Aktivreisen, obwohl noch nicht einmal der Katalog dazu erschienen sei.

So wie viele Menschen wegstreben, zieht es andere von auswärts nach Kempten und ins Oberallgäu. Aktuell sei die Buchungslage verhalten, weil viele noch abwarteten, wie sich die Pandemie entwickelt, sagt Michael Heel, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands. Zudem verstärke sich der Trend kurzfristiger Reisen. Manche warteten den Wetterbericht Mitte der Woche ab, ehe sie fürs Wochenende buchen.

Stefanie Schmitt, Leiterin von Kempten Tourismus, hat da eine gute Nachricht: Aktuell gebe es sehr viele Anfragen, bei denen sich Menschen über einen Kempten-Urlaub im Sommer und Herbst sowie die Hotels informieren – von Individualreisenden und Reisegruppen. „Es ist gut, wenn wir bei den Menschen im Kopf präsent sind.“

Wie wird der Sommer 2022? "Jeder denkt, dass Corona eine Pause macht"

„Richtung Sommer wird es besser, denn jeder denkt, dass Corona dann eine Pause macht“, sagt Michael Rießland, der das neue Hotel Soloplan City Resort betreibt. Aktuell sei die Lage noch äußerst schwierig, vor allem am Wochenende: Es fehle an Kurzurlaubern. Auch wenn Bayern auf die Einschränkung „2G plus“ verzichte, dürfe allein durch die 2G-Regel ein Drittel der Menschen gar nicht kommen.

