Sonderaktion: Freie Impftermine auch für Menschen unter 60 Jahren

Für eine zusätzliche Impfaktion mit dem Mittel von "Johnson & Johnson" ist nun nur der Wohnsitz in Kempten oder dem Oberallgäu wichtig, nicht aber das Alter.

21.05.2021 | Stand: 10:10 Uhr

Die Termine für eine Sonder-Impfaktion mit dem Mittel von „Johnson & Johnson" in Kempten sind noch nicht ausgebucht. Schnell hatten sich zahlreiche Interessenten angemeldet, aber es gibt noch verfügbare Impftermine. Darauf weist Rotkreuz-Geschäftsführer Alexander Schwägerl hin.

Zwei gute Nachrichten für die Menschen in Kempten und dem gesamten Oberallgäu

Und er hat zwei gute Nachrichten im Gepäck:

Für die etwa 300 freien Termine dürfen sich jetzt nicht nur Menschen aus dem nördlichen Oberallgäu

Und: Die Altersbegrenzung „ab 60 Jahre“ wurde aufgehoben – es kommen also auch Jüngere zum Zug.

Die Impfungen erfolgen in Kempten an verschiedenen Tagen bis Freitag, 28. Mai. Warum die aktuelle Impfaktion anders als eine frühere mit „AstraZeneca“ nicht sofort ausgebucht war, kann sich Schwägerl nicht erklären. „Vielleicht liegt es an den Terminen in den Pfingstferien“, sagt er.

Terminvereinbarung und weitere Informationen im Internet unter: www.kvoberallgaeu.brk.de

(Lesen Sie auch: Neubau gegen den Stau auf der B19 südlich von Kempten)

Lesen Sie auch