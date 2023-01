Warum die Firma Sonnen aus dem Allgäu mehr Stromspeicher als je zuvor verkauft

Das Unternehmen Sonnen aus Wildpoldsried hat 2022 so viele Stromspeicher hergestellt wie noch nie. Die Nachfrage wäre sogar noch größer gewesen.

02.01.2023 | Stand: 15:53 Uhr

Wenn man nicht sicher sein kann, ob morgen noch Strom aus der Steckdose kommt, liegt die Überlegung nahe, sich einen Stromspeicher in den Keller zu stellen. Vor allem, wenn eine Photovoltaikanlage auf dem Dach bereits eigenen Strom erzeugt.

Deutschland hielt dieses Jahr die Energiekrise gefangen. Wer allerdings auf Oliver Koch, 50, trifft, der begegnet einem zufriedenen Mann, der alle Hände voll zu tun hat. Koch, in Hannover geboren, übernahm im Oktober 2020 den Chefposten bei dem Allgäuer Stromspeicher-Hersteller Sonnen und führt ein florierendes Unternehmen, das dieses Jahr so viele Speicher verkaufen konnte wie noch nie.

100.000 Speicher pro Jahr - anfangs brauchte die Firma dafür zwölf Jahre

„Inzwischen können wir 100.000 Speicher im Jahr herstellen und kommen nahe an eine Vollauslastung heran“, sagt Koch. Hat Sonnen anfangs rund 12 Jahre gebraucht, diese Zahl an Speichern an den Markt zu bringen, könnte so eine Zahl nun in 18 Monaten erreicht werden. Das Wachstum schlägt sich am Unternehmenssitz in Wildpoldsried inzwischen sichtbar nieder.

Das Unternehmen hat zuletzt kräftig investiert. Sonnen ist seit langem in einem hellen Gebäude am Ortsrand untergebracht, idyllisch gelegen in der Hügellandschaft, die Windräder des Energiedorfs drehen sich in Sichtweite, die schneebedeckten Alpen sind nah. Gegenüber des Hauptgebäudes hat Sonnen eine neue Halle für die Produktion gebaut und inzwischen bezogen. Es gibt zudem ein Testzentrum, auf dem Parkplatz sind E-Ladesäulen eine Selbstverständlichkeit. Sonnen wächst kräftig. „Wir haben dieses Jahr mit 800 Leuten begonnen, aktuell sind wir 1250“, sagt Koch. Davon arbeiten rund 400 Beschäftigte im Allgäu, andere in Büros in Bergamo, Los Angeles, Sydney, Barcelona, aber auch Berlin. „Es tut sich einiges“, fasst es der Sonnen-Chef zusammen.

Von Wildpoldsried in die Welt: So sieht der Sitz der Sonnen GmbH in der Oberallgäuer Gemeinde aus. Bild: Sonnen GmbH

Ein hoher Strompreis macht die Stromspeicher rentabler

Stromspeicher sind inzwischen zu stylishen Produkten geworden, die man sich wahrscheinlich auch in den Flur oder einen Wohnraum stellen könnte. Die kühlschrankgroßen Geräte sind schwarz oder weiß lackiert, das reduktionistische Design erinnert an den Smartphone-Hersteller Apple, auf der Vorderseite der Geräte pulsiert der Schriftzug „Sonnen“. Die Batterien speichern Strom insbesondere der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, um ihn in der Nacht zu nutzen.

Zwei Entwicklungen, so der Sonnen-Chef, geben dem Unternehmen gerade Schub: Da ist der hohe Strompreis, der die Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Anlagen und Stromspeichern erhöht. Die Energieversorger haben die Strompreise für Verbraucher dieses Jahr massiv angehoben. Statt Elektrizität teuer einzukaufen, ist es günstiger, den selbst erzeugten Strom zu speichern und zu nutzen. „Die Speicher haben sich früher bei einem Strompreis von 25 bis 30 Cent gerechnet, bei einem Preis von 50 Cent rentiert es sich noch schneller“, behauptet Koch. Zum anderen können die Speicher auch eine Sicherheit gegen Stromausfälle bieten, ein Argument, das anscheinend immer wichtiger wird.

Firma Sonnen in Wildpoldsried: Stromspeicher können gegen Stromausfälle schützen

„Der Schutz gegen Stromausfälle hat früher vor allem in den USA als Verkaufsargument eine Rolle gespielt, weil etwa nach einem Hurrikan der Strom ausfiel“, sagt Koch. Inzwischen ist dies auch in Europa ein Thema. „Die Leute wollen sich vor einem Stromausfall schützen, der einige Stunden andauern kann“, sagt er. Mit einer Speicherkapazität von 10 Kilowattstunden lasse sich ein Stromausfall von einigen Stunden oder auch Tagen leicht überbrücken.

Die Kosten für solch ein Gerät starten - fertig installiert - bei rund 8500 Euro. Ein großes Modell mit 22 Kilowattstunden Speicherkapazität reiche für ein bis zwei Tage. Das Unternehmen hat zudem eine neue Produktgeneration mit dem Namen „Performance“ eingeführt, die auch große Stromverbraucher versorgen kann, insbesondere Wärmepumpen.

Dabei steckt in den Stromspeichern noch immer viel „Made in Germany“. Im neuen Produktionsgebäude baut ein Team aus Frauen und Männern Speicher zusammen. Wechselrichter, Steuerung, Kabel, Gehäuse werden zusammengefügt, am Ende wird das Gerät getestet. Das schwere Batteriemodul bauen die Handwerker erst bei den Kundinnen und Kunden zu Hause ein. Das spart Gewicht auf dem Transportweg und vereinfacht später die Montage.

Produziert werden die Speicher fast ausschließlich in Wildpoldsried. Lediglich in den USA gibt es eine Fertigung für den dortigen Markt. Im Sommer hatte Sonnen angesichts der hohen Nachfrage von einer auf zwei Schichten erweitert. Dieses Jahr - 2023 - soll eine zweite Fertigungslinie hinzukommen.

Hohe Nachfrage: Sonnen aus Wildpoldsried weitet die Produktion aus

„Wir haben im vergangenen Jahr 2022 nicht nur produziert, was wir uns als Ziel vorgenommen hatten, sondern 20 bis 30 Prozent mehr“, berichtet Koch. „Es hätten nochmals 20 bis 30 Prozent mehr sein können. Die Anfragen waren da, allerdings fehlte uns das Material“, erklärt er. Sonnen ging es nicht anders als anderen Unternehmen: Chips und Gehäuse waren knapp, die Kosten für Batterien stiegen deutlich.

Die Kundschaft sitzt nicht nur im Heimatmarkt Deutschland, sondern auch in Skandinavien, Italien oder Australien und anderen Ländern. Da das Klima dort ganz anders sein kann – deutlich heißer und feuchter oder aber deutlich kälter – hat Sonnen ein Labor für Testzwecke eingerichtet. Eine Klimakammer geht in den nächsten Tagen in Betrieb, die zum Beispiel die Bedingungen im australischen Urwald simulieren kann.

Testlabor misst elektromagnetische Strahlung

Ein anderes Testlabor misst die elektromagnetische Strahlung auf die Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte. In einem Batterielabor testet das Unternehmen, wie viele Ladevorgänge Akkus schaffen. „Es müssen deutlich mehr sein als bei einem E-Auto“, erklärt Koch. In den letzten Jahren hat Sonnen eigenen Angaben zufolge einen zweistelligen Millionenbetrag am Stammsitz investiert. Der Umsatz erreiche inzwischen einen dreistelligen Millionen-Betrag.

Gegründet wurde Sonnen 2010 von dem Tüftler Torsten Stiefenhofer und dem Betriebswirt Christoph Ostermann. Das Start-Up wuchs über die Jahre Stück für Stück. Im Jahr 2019 übernahm es der niederländische Energiekonzern Shell. Christoph Ostermann, lange Jahre Chef von Sonnen, zog sich 2020 zurück. Inzwischen sieht sich Sonnen nicht nur als reiner Speicherhersteller, sondern bietet auch Leistungen eines Stromversorgers an. Die Batteriebesitzer können Teil einer „Sonnen Community“ werden. Das Unternehmen vernetzt dafür die Speicher über eine eigene Plattform. So wird es möglich, Strom bilanziell untereinander zu tauschen, wenn an einem Ort gerade keine Sonne scheint. In Deutschland hat dieses Netzwerk laut Firmenangaben mehrere zehntausend Teilnehmer.

Teilnahme am Markt für Netzdienstleistungen

Die Leistung der Speicher zusammen ist inzwischen so groß, dass Strom am Markt für Netzdienstleistungen angeboten werden kann. Die Mitglieder der Community können mit ihren Speichern Teil eines „virtuellen Kraftwerks“ werden, erklärt Koch. Schließlich haben die bisher in Wildpoldsried produzierten 100.000 Speicher eine Leistung von zusammen rund 500 Megawatt - immerhin so viel wie ein mittleres Gaskraftwerk.

Droht zu wenig oder zu viel Strom im Netz zu sein, bietet Sonnen den Netzbetreibern eine Kapazitätsreserve aus den Batterien an, um das Netz zu stabilisieren. Die Speicher in den Haushalten werden dann kurz be- oder entladen. In den letzten Monaten hat Sonnen die Leistungen der Community in mehrere Richtungen ausgedehnt. Zum Beispiel vermarktet das Unternehmen den Strom aus den Solaranlagen neuer Mitglieder direkt an der Strombörse in Leipzig. Dort gibt es höhere Erlöse, als wenn der Strom zu den Fördersätzen des EEG ins Netz eingespeist wird.

Sonnen kauft französischen Strom, wenn er günstig ist

Ein anderes Beispiel ist, dass Sonnen im Intraday-Handel an der Strombörse in Paris Strom kauft, wenn dieser dort besonders billig ist. Beispielsweise, weil Windräder in Europa gerade auf Volllast laufen. Die Mitglieder der Community können den billigen Strom dann in ihren Heimspeichern zwischenspeichern, erklärt Sonnen-Sprecher Mathias Bloch.

Für die Energiewende wie für die Kunden sind dies sicher alles kleine Bausteine. „Am Ende hilft es aber, den Strompreis für die Kunden zu senken“, sagt er. Und die Energieversorgung robuster zu machen. Längst beschäftigt Sonnen zahlreiche IT-Spezialisten, um die Anwendungen zu entwickeln.

Neues Schulungszentrum geht in Betrieb

Letztlich bleiben die Energiespeicherlösungen aber ein sehr gegenständliches Geschäft. Ohne die Batterie geht nichts. Und diese muss jemand in den Haushalten installieren. Dafür ist in Wildpoldsried inzwischen ein großes, helles Schulungszentrum für Handwerker und Servicekräfte entstanden. Im Januar geht es los.