Bauern diskutieren mit Staatssekretärin Rottmann. Es geht um fossile Rohstoffe, Handel und Düngeverordnung. Warum an Weihnachten ein Pullover sinnvoll ist.

16.08.2022 | Stand: 05:28 Uhr

Allgäuer Bäuerinnen und Bauern blicken mit Sorgen in die Zukunft. Ob Gasmangel, Tierhaltung, Förderprogramme oder Düngeverordnung – Vorstandsmitglieder der BBV-Kreisverbände Oberallgäu und Lindau hatten eine lange Themenliste beim Besuch der parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Manuela Rottmann (Grüne) in Kempten. Vieles will sie mitnehmen ins Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Berlin.

