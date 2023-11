Stadt gibt weiter Geld für Sozialberatung in den Notunterkünften

Für weitere drei Jahre gibt die Stadt Kempten einen Zuschuss für die Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit der Diakonie Allgäu.

08.11.2023

Die Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit der Diakonie Allgäu soll auch weiterhin im Umfang einer Vollzeitstelle in Kempten tätig sein. Der Ausschuss für soziale Fragen sieht nach wie vor dringenden Bedarf Wohnungslosigkeit zu vermeiden. Da die Bezuschussung der Fachstelle zum Ende des Jahres ausläuft, beschloss der Rat einstimmig, diese um weitere drei Jahre zu verlängern.

Zwei Drittel der Menschen in den Unterkünften konnten bisher erreicht werden

"Wir sind uns alle einig, dass wir diesen Weg weiter gehen müssen", sagte Zweiter Bürgermeister Klaus Knoll während der Sitzung. Seit Beginn des Modellprojekts 2019 wurden 343 Fälle betreut, nur sieben Prozent davon landeten in städtischen Unterkünften, sagt Christian Koops von der Fachstelle zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit. Zudem konnten zwei Drittel der Menschen in den Unterkünften erreicht werden. Weiterhin sei der Wohnungsmarkt aber angespannt, auch bei der Mittelschicht steige das Problem der Wohnungsnotfälle an.

Aktuell sind 155 Menschen, davon 16 Kinder, in Kempten untergebracht

"Dass zwei Drittel der Menschen erreicht wurden ist gut, die Bemühungen dürfen aber nicht nachlassen", sagte Thomas Baier-Regnery, Sozialreferent der Stadt Kempten. Es gebe auch Überlegungen das Projekt um eine weitere Säule, dem temporären Wohnen als Zwischenschritt in den regulären Wohnungsmarkt, zu erweitern. Zwischen den Jahren 2012 und 2019 wuchs die Zahl an Menschen, die in Notunterkünften untergebracht waren von 54 auf 151 an. Der Anstieg konnte durch das Modellprojekt gestoppt werden, aktuell seien es 155 Menschen, davon 16 Kinder.

