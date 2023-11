Richtig sparen: Verbraucherzentrale warnt vor Renditekiller

Manche Firmen zahlen zusätzlich zum Gehalt vermögenswirksame Leistungen - teilweise aber nur auf Nachfrage. Wer nichts macht, verzichtet auf geschenktes Geld.

26.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Geld verschenken? Das machen einige, die ihre Finanzen nicht im Blick haben und ihr Erspartes nicht vernünftig anlegen. Wer nicht auf die Rendite achtet, erleidet unterm Strich Verluste, weil das Geld Wert verliert. In einer losen Reihe vertieft die Redaktion das Thema Sparen. Hier: Vermögenswirksame Leistungen (VL).

Die sind gerade Jüngeren oft unbekannt. Es handelt sich um Geld, das etliche Arbeitgeber zusätzlich zahlen. Manche nur, wenn Beschäftigte nachfragen. Das Prinzip: Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin zahlt bis zu 40 Euro im Monat auf ein Anlagekonto des Beschäftigten. Sechs Jahre lang. Nach einem Jahr Ruhefrist kann der Sparer über das Geld verfügen. Der "Gehaltsbonus" sei bei weitem nicht mehr so verbreitet und im Fokus wie früher, sagt Alfons Stöberl (Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu).

Besteht ein Bausparvertrag, biete es sich meist an, ihn für die VL-Besparung zu nutzen, sagt Stöberl. Dann sei dessen Abschlussgebühr schon bezahlt und der Kunde erreiche schneller sein Ziel. Zudem zahlt der Staat im Jahr neun Prozent Sparzulage (maximal 43 Euro), wenn das zu versteuernde Einkommen eines Alleinstehenden höchstens 17.900 Euro beträgt. Zusätzlich gibt es für weitere Einzahlungen im Jahr zehn Prozent Wohnungsbauprämie, maximal 70 Euro (Einkommensgrenze hier 35.000 Euro).

Wer vermögenswirksame Leistungen in einem Aktienfonds spart, kann extra Geld vom Staat erhalten

Besteht kein Bausparvertrag, ist laut Stöberl ein Aktienfonds erste Empfehlung. "Die langfristige Wertentwicklung ist höher als in Zinsanlagen." Laut Stöberl gleichen sich Wertschwankungen an den Börsen über die Jahre aus. Sollten die Märkte nach Ablauf der Sperrfrist schwach sein, könne der Kunde das Vermögen stehen lassen und höhere Kurse abwarten. Wer VL-Leistungen in einem Aktienfonds spart, erhält vom Staat 20 Prozent Zulage - bis zu 80 Euro im Jahr. Dafür darf das zu versteuernde Einkommen eines Alleinstehenden bis zu 20.000 Euro betragen.

Um die volle Zulage zu erhalten, können Sparer ihre VL-Rate mit eigenem Geld auf den maximal geförderten Betrag erhöhen oder laut Stöberl sogar auf eine Doppelförderung setzen - Sparzulage für Aktienfonds und Bausparvertrag, wenn sie beides besparen. Wollen Kunden weniger offensiv anlegen, rät Stöberl zu defensiveren Misch- oder Rentenfonds. Da gibt es keine Zulage.

2024 sollen die Einkommensgrenzen der Sparzulage steigen - stimmt auch der Bundesrat zu?

2024 sollen die Einkommensgrenzen der Sparzulage steigen: auf 40.000 Euro für Alleinstehende, 80.000 für Verheiratete. Das sieht das vom Bundestag beschlossene Zukunftsfinanzierungsgesetz vor; die Zustimmung des Bundesrats fehlt noch. (Lesen Sie hier: Bitcoin im Allgäu: 53 Millionen Euro schlummern bei der Staatsanwaltschaft Kempten)

"Nichts zu machen, heißt für viele, auf geschenktes Geld von Arbeitgeber und Staat zu verzichten", sagt Rochus Nickl (Sparkasse Allgäu). Wertpapiersparen beinhalte Chancen und Risiken der Kapitalmärkte; man könne mit regelmäßigem Sparen langfristig ein Vermögen aufbauen.

Bausparen sei sicher und kalkulierbar. Es ist aber nicht immer ertragreich, zeigt eine Berechnung der Sparkasse: Ein Bausparvertrag wird monatlich mit 40 Euro VL und 60 Euro zusätzlich bespart. Sind 8900 Euro eingezahlt, erhält man trotz Zins und Bonus rund 90 Euro weniger zurück. Grund: Abschlussgebühr und Kontoführung. Nur ein Sparer unter den Einkommensgrenzen könnte dazu noch 320 Euro Sparzulage und 538 Euro Wohnbauprämie erhalten. Aber: Ein Bausparvertrag sichert günstige Zinsen für ein Darlehen für Wohnzwecke.

Kein Renditekiller: Experte der Verbraucherzentrale rät zum weltweiten Aktien-ETF-Indexfonds-Sparplan

Die Verbraucherzentrale Bayern erklärt auf ihrer Homepage, VL-Banksparplan und VL-Bausparvertrag eigneten sich vor allem, um keine Schwankungsrisiken einzugehen. Ein VL-Aktienfondssparplan biete sich für den an, der höhere Renditen anstrebt und Wertschwankungen hinnehmen kann. Sparpläne auf ETF-Indexfonds seien günstiger als die in der Regel in Banken angebotenen Fondssparpläne - die Verbraucherzentrale spricht von einem Zehntel der Kosten. Ein ETF-Indexfonds (Exchange Traded Fund) ist ein an der Börse gehandelter Fonds, der einen Index abbildet. Sparer können so gleichzeitig in 350 bis 5000 Aktien weltweit investieren.

Merten Larisch von der Verbraucherzentrale rät, vermögenswirksame Leistungen in einem weltweiten Aktien-ETF-Indexfonds-Sparplan anzulegen. Bei sehr defensivem Anlegerprofil sei auch ein VL-Banksparplan denkbar. Rentenversicherungen, Bausparverträge und aktiv gemanagte Investmentfonds, für die Provisionen anfallen, seien "Renditekiller und Schmälerer der privaten Altersvorsorge".

Und die VL-Anlage in Genossenschaftsanteilen? Larisch: „Auch wenn sich das vermögenswirksame Sparen in eine Wohnungsgenossenschaft gut anhört: Bei bundesweiten Angeboten handelt es sich um Grauen Kapitalmarkt mit Totalverlustrisiko - hier tummeln sich einige schwarze Schafe.“

Internet: www.verbraucherzentrale-bayern.de