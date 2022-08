Zumsteinhaus Kerstin Batzel will Geschichte erlebbar machen. Dazu entwickelt sie mit ihrem Team Workshops und Führungen. Kinder und Schüler hat sie besonders im Blick

Ein Museumsbesuch darf keine dröge, langweilige Sache sein, findet Dr. Kerstin Batzel. Die 41-Jährige leitet seit drei Jahren die Abteilung „Bildung und Vermittlung“ im Kulturamt der Stadt. Ziel ist es die Menschen für die Inhalte der Museen zu interessieren und sie ins neue Kempten-Museum im Zumsteinhaus, ins Alpinmuseum, in die Erasmuskapelle und in den Archäologischen Park Cambodunum zu locken. „Jeder Besucher soll etwas mit nach Hause nehmen: Freude und Erfahrung“, sagt sie.

Als „Wissensspeicher“ galten Museen früher vor allem. Das sind sie zwar immer noch. Doch besonders wichtig ist heute die Vermittlung. „Wir wollen Wissen mit Spaß weitergeben“, sagt Batzel und hat dabei Erwachsene wie Kinder im Blick. Mit ihrem Team entwickelt Batzel eine breite Palette an museumspädagogischen Projekten. Ausgangspunkt sind die Inhalte der jeweiligen Ausstellungen. Batzels Zielvorgabe lautet dabei: „Die Museen inklusiv machen“. Konkret heißt dies: Bei einem Museumsbesuch soll sich nicht nur der Laie, sondern auch der Wissenschaftler wiederfinden.

„Mach mit! Museum“ heißt das Familienprogramm der Kemptener Museen, in dem die Angebote – Workshops, Führungen, Kindergeburtstage – gebündelt sind (siehe Info-Kasten rechts). „Wenn die Kinder Spaß im Museum haben, dann kommen auch die Erwachsenen“, hat Batzel beobachtet. Wichtig sei dabei der Bezug zur eigenen Lebenswirklichkeit. Beispiel Spielzeug: Mit was spielen die Kinder heute, und mit was beschäftigten sie sich vor 500, 600 Jahren? Im Workshop „Mummenschanz – Spielen wie im Mittelalter“ können sich Kinder im dritten Obergeschoss des Kempten-Museums verkleiden, mittelalterliche Spiele ausprobieren, ein eigenes Spielzeug herstellen und am Ende sogar mit nach Hause nehmen. Hautnah Geschichte erleben erwachsene Besucher bei Spezialführungen, etwa wenn Gabi Scheidl, Gabi Tänzel und Kamilla Ganghofer abwechselnd die Rolle der Gattin des ehemaligen Kemptener Oberbürgermeisters Matthäus Philipp Neubronner (er kam 1778 ins Amt) übernehmen und aus dem Nähkästchen von damals plaudern.

„Bitte anfassen!“ heißt es beim Aktivpfad, der durch das Stadtmuseum führt und Klein wie Groß dazu auffordert, Kempten mit unterschiedlichen Sinnen zu erleben: Dabei gibt es Antworten auf Fragen wie „Wie klingt die Stadt?“ oder „Wie riecht sie?“ Bei neuen Ideen und Angeboten müssen auch schon mal Kerstin Batzels Kinder Fabian (8) und Isabella (4) als Testpersonen herhalten. „Sie sind die schärfsten Kritiker, die man haben kann“, sagt die 41-Jährige und lacht.

Verstärkt ausbauen will Kerstin Batzel das Kreativangebot der „Kindergeburtstage“. Zwei Stunden lang können etwa im Kempten-Museum bis zu zwölf Kinder mit zwei erwachsenen Begleitpersonen in die Stadtgeschichte eintauchen. Einmal geht es um das liebe Geld und das Recht der Münzprägung, ein andermal um Mode und die Seidentücher der Brüder Zumstein. Auch die Zusammenarbeit mit Schulen will Batzel in den nächsten Monaten forcieren. Die Angebote werden jeweils auf Alter und Lehrpläne abgestimmt – und sollen das junge Publikum bei Laune halten.

Um all das stemmen zu können, steht Batzel ein Pool von bis zu 30 freien Mitarbeitern zur Verfügung. Sie nehmen regelmäßig an wissenschaftlichen und museumspädagogischen Schulungen teil und sollten auf vielen Feldern fit sein. „Unsere Mitarbeiter müssen über Fachwissen verfügen, aber auch über Sozialkompetenz und Empathie“, sagt Kerstin Batzel.