SPD-Stadtrat und Förderer der Jugend: Ludwig Frick feiert heute 75. Geburtstag

Fensterreden gab es bei Ludwig Frick nicht, dafür klare Worte mit viel Gewicht, heißt es. Für sein Engagement erhielt er besondere Auszeichnungen.

23.07.2022 | Stand: 13:15 Uhr

Ludwig Frick aus Kempten feiert an diesem Samstag seinen 75. Geburtstag. Er ist bekannt als langjähriger SPD-Stadtrat und Vorsitzender des Stadtjugendrings.

Seine politische Laufbahn begann Frick bei den Jungsozialisten in Kempten. Der Telekom-Mitarbeiter setzte sich schon früh für seine Nachbarn und Kollegen ein. Als er 1972 für den Stadtrat kandidierte, wurde er als damals jüngstes Mitglied gewählt. Ab 1990 setzte er als Fraktionsvorsitzender Akzente in der Stadtpolitik.

Kemptens Ex-OB Dr. Ulrich Netzer über Ludwig Frick: „Kompetent, sachlich analysierend, besonnen“

Frick wirkte im Haupt- und Finanzausschuss sowie im Personalausschuss des Stadtrats. In den Aufsichtsgremien von Sozialbau, Krankenhaus, Kemptener Kommunalunternehmen KKU und dem Allgäuer Überlandwerk vertrat er die städtischen Interessen.

Bei seinem Ausscheiden im Jahr 2014 urteilte der damalige Oberbürgermeister Dr. Ulrich Netzer: „Kompetent, sachlich analysierend, besonnen“ – so sei Frick stets aufgetreten. Fensterreden habe es bei ihm nicht gegeben, dafür klare Worte mit viel Gewicht.

Seit 57 Jahren ist er Mitglied der SPD, davon 23 als Vorsitzender des Kreisverbands Kempten. Er habe als „Brotzeitbursch“ seine Karriere begonnen, sagte Frick. Scherzhaft bemerkt er, alle für Männer mögliche Funktionen in der örtlichen Partei ausgeübt zu haben. Fast 30 Jahre war er Betriebsratsvorsitzender bei der Telekom.

Der Kemptener Ludwig Frick war 25 Jahre Vorsitzender des Stadtjugendrings

Frick war 25 Jahre Vorsitzender des Stadtjugendrings. Damals entstand durch seine Initiative der inzwischen mehrfach aktualisierte Jugendhilfeplan der Stadt. Als Stadtrat brachte er das Jugendhaus mit auf den Weg und als SJR-Vorsitzender die Jugendzentren Sankt Mang, Bühl und Thingers sowie den Jugendzeltplatz.

Frick ist seit über 30 Jahren im Vorstand der Falken sowie bei den Naturfreunden als Vorsitzender und der Arbeiterwohlfahrt tätig.

Für seinen Einsatz erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande (2012), die Verdienstnadel für das Ehrenamt des Bayer. Ministerpräsidenten (1995), der Ehrenring der Stadt Kempten (2012), die Rathausmedaille in Gold (2014) und die „Willy-Brandt-Medaille“ für Verdienste um die Kommunalpolitik (2013).