Kempten heißt isländische Sportler mit Behinderung willkommen - Für Inklusion soll sich einiges ändern

Als Gastgeber-Stadt wird Kempten im Juni eine Delegation aus Island begrüßen. Später treten die Athleten bei den „Special Olympics“ in Berlin an.

14.03.2023 | Stand: 11:22 Uhr

„Schon der Einzug ins Stadion war Gänsehaut pur“, sagt Eiskunstläuferin Kati Winkler, heute verheiratete Schneider. Sie wird als Moderatorin und ehemalige Olympionikin im Juni 50 Sportlerinnen, Sportler und Trainer aus Island in Kempten willkommen heißen. Die Stadt ist Gastgeber im Vorfeld der „Special Olympics World Games“, die vom 17. bis 25. Juni in Berlin stattfinden. Menschen mit geistiger Behinderung werden dabei in Disziplinen wie Golf, Leichtathletik oder Tischtennis gegeneinander antreten. Oberbürgermeister Thomas Kiechle sagt: „Auch in Kempten wollen wir nachhaltig die Inklusion im Sport fördern.“

Mit Freiwilligen aus Kempten lernen Sportler aus Island Berge und Stadt kennen

So sollen zum Beispiel Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in inklusiven Sportgruppen trainieren, begleitet wird das Projekt von der Hochschule Kempten, sagt Marlen Mazur vom TSV Kottern-St. Mang. Sie hat das Programm für die isländische Delegation gestaltet: Bei einem Ausflug zum Nebelhorn, einer Stadtführung durch Kempten oder beim gemeinsamen Kässpatzen-Essen sollen die Athletinnen und Athleten das Allgäu kennenlernen. Wichtig sei es aber auch, dem Team reichlich Zeit zum Trainieren und Entspannen zu geben, wenn es ab dem 12. Juni für vier Tage in Kempten sein wird. Sozialreferent Thomas Baier-Regnery sagt: „Die Athleten sollen ja nicht erschöpft in Berlin ankommen.“

Ein inklusives Kultur- und Freizeitprogramm zusammenzustellen, habe laut Mazur gut funktioniert. Beim Besuch im Kempten-Museum bleibe eine Sprachbarriere aufgrund der vielen Bilder und Ausstellungsstücke aus, die Seilbahnfahrt sei ebenfalls auf Rollstuhlfahrende ausgelegt. Oberbürgermeister Kiechle sagt: „Wir haben bereits viel für Inklusion erreicht, aber es bleibt freilich immer Luft nach oben.“ Die Stadt hoffe, als Gastgeber viel Neues zu lernen, das auch nach dem Projekt in die Stadtgesellschaft integriert werden kann.

Für Inklusion soll sich in Kempten nachhaltig einiges verändern

Island sei nicht nur das Land der Elfen und arktischer Landschaften, die Menschen dort seien auch besonders mutig und glücklich, sagt Stefan Klar. Er kennt sich gut im Heimatland seiner Frau, der Künstlerin Inga Rangasdottir, aus und wird als Übersetzer für Kempten im Einsatz sein. Es gebe auch Gemeinsamkeiten zwischen den Regionen, sagt Klar: „Wie die Allgäuer sind auch die Isländer erst einmal verschlossen, wenn sie sich öffnen, aber ein sehr herzliches Volk.“ Mit eben dieser Herzlichkeit gelte es die Sportlerinnen und Sportler zu begrüßen, sagt Kiechle.

Höhepunkt des Besuchs soll ein Abend im Illerstadion mit Tanzeinlagen, Musik und sportlichen Darbietungen sein, zu dem alle Stadtbewohner eingeladen sind. Freiwillige werden sich während des Aufenthalts außerdem intensiv mit der isländischen Delegation vernetzen. Kiechle: „So bleibt hoffentlich noch lange ein guter Kontakt. Die Vorfreude steigt.“