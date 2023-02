Forellenfilet bei den Grünen, Roastbeef bei der FDP, Asche bei der CSU - das servieren Parteien neben heißen Worten

Was passt zu Aschermittwoch: Leberkäs, Quinoa-Bratling oder ist doch Schnitzeltag? Wie Parteilokale in Kempten und dem Oberallgäu überraschen. Ein Kommentar.

23.02.2023 | Stand: 14:14 Uhr

Leberkäs zum politischen Aschermittwoch? Bei katholisch erzogenen Menschen läuten da Alarmglocken. An dem Tag gibt es im Gottesdienst ein Aschekreuz auf die Stirn, aber kein Fleisch auf die Zunge. Doch eine Partei lud mit einem unmoralischen Angebot in den Pfarrsaal hinter der Klosterkirche: „Sketche an Butterbretzeln, Leberkäs, Bier.“ Hallo, die Katholiken haben Fastenzeit! Was ist denn im Leberkäs drin? Kein Käse (außer bei gruseligem Pizza-Leberkäs), sondern nur totes Tier. Und das bei der ÖDP, die sich für sinkenden Fleischkonsum starkmacht: für Tier-, Klima- und Umweltschutz.

Keine Kostverächter bei Grünen und FDP - Freie Wähler locken mit Hähnchenbrust und Hausfrauen-Matjes

Auch andere sind keine Kostverächter: Die Grünen lockten mit Räucherlachs am Salatbouquet, gebratenen Forellenfilets in Riesling-Meerrettich-Sauce, veganem Quinoa-Bratling und Kässpatzen. Bei der FDP: Nudeln mit Scampi oder Gorgonzola, Doradenfilet und Roastbeef – eine noblere Fleischvariante als Leberkäs. Bei den Freien Wählern könnte man sich fragen, an welche Redner der Koch dachte, als er gebratene Hähnchenbrust und Sherrymatjes nach Hausfrauen-Art auf die Karte schrieb. Abrundung unterm FW-Sonnenlogo: Kässpatzen und Seelachs. (Mehr zum politischen Aschermittwoch lesen Sie hier: „Kein Windrad dreht sich in Bayern schneller als Markus Söder“ - Das war der politische Aschermittwoch im Allgäu)

Bei der CSU gibt's erst Asche aufs Haupt, dann tomatisiertes Gemüse, Kässpatzen und Seelachs auf buntem Salat

Bodenständig begann die CSU mit Asche aufs Haupt, um später Reden zu kredenzen bei Fischvariationen an tomatisiertem Gemüse, Kässpatzen und Seelachs auf buntem Salat.

Widerstand gegen die Kässpatzen-Agenda der SPD: Heute ist Schnitzeltag

Die SPD warb allein mit Kässpatzen, aber Genossen und Genossinnen reagieren bei einer vorgegebenen Agenda auch mal empfindlich. Protestler bestellten Burger und Schnitzel, schließlich war Schnitzeltag. Und die ÖDP? Die schwenkte vom angekündigten Leberkäs auf Krautkrapfen und Kässpatzen.

Praktisch veranlagte Bürger haben in Erinnerung an Musik- und Kneipennächte neue Ideen: Die Parteien sollten Speisekarten und Lokale abstimmen. Dann könnten Interessierte über mehrere Veranstaltungen ihr Schlemmermenü zusammenstellen. Bestenfalls mit einer All-you-can-Abokarte, die auch fürs Busnetz gilt.

Verschwörungstheoretiker kennen den raffinierten Plan dahinter

Verschwörungstheoretiker erkennen freilich einen raffinierten Plan – frei nach dem spanischen Dichter Miguel de Cervantes (16. Jahrhundert), dem dieser Satz zugeschrieben wird: „Elend wird vergessen, gibt’s nur was zu essen.“