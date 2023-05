Nach 160-Kilometer-Fahrt: Welche Belohnung den Geldbeutel-Finder erwartet

Bei einem Big-Box-Event verliert eine Frau ihre Geldbörse, ein Kemptener bringt sie zurück. Welche Belohnung ihn jetzt erwartet.

05.05.2023 | Stand: 23:25 Uhr

„Was für ein Dusel“, sagt Peter Frankenberger. Noch vor dem Besuch beim Auftritt von Kabarettistin Monika Gruber in der Bigbox in Kempten, verlor seine Begleitung ihren Geldbeutel. Nachdem dieser über Umwege wieder bei ihr zu Hause in Schwabmünchen (Landkreis Augsburg) auftauchte, die nächste Frage: Wer war der Finder, der einfach so 160 Kilometer fuhr, um ihr die Geldbörse zurückzubringen? Diese Frage ist nun geklärt.

Paar aus Kempten findet Geldbeutel im Forum Allgäu

„Wir haben den Geldbeutel vor einem Geschäft im Forum gefunden“, erzählt die Kemptenerin, die mit ihrem Mann in dem Einkaufszentrum unterwegs gewesen ist. Eigentlich wollte ihr Mann den Geldbeutel danach zur Polizeistation bringen, „dann hat er sich spontan entschieden, die Geldbörse direkt selbst zurückzubringen“, erzählt die Frau und lacht. Die Adresse sei schließlich mit dem Ausweis im Portemonnaie gewesen. Nachdem er den Geldbeutel in Schwabmünchen abgegeben hatte, unterhielt er sich noch kurz mit der Dame, die sich bei ihm bedankte, dann machte er sich wieder auf den Weg nach Kempten.

„Wir möchten den Finder gerne belohnen“, sagt Frankenberger. Ein Gutschein für einen Besuch in einer Therme oder was auch immer dem Kemptener gut gefalle. Frankenberger: „So ein Verhalten ist nicht selbstverständlich. Dafür wollen wir Danke sagen.“