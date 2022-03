Spritpreis-Wahnsinn in Kempten: Einmal Volltanken für 187 Euro

Steigende Kosten für Benzin, Diesel und Essen sorgen immer mehr. Das sagen Menschen in Kempten beim Tanken und beim Einkauf: Politiker sollen verzichten.

09.03.2022 | Stand: 12:32 Uhr

Steigen die Spritpreise ins Unermessliche? Blendet man das Leid in der Ukraine kurz aus, dürfte aktuell wenig die Gemüter so erhitzen, wie die Kosten an der Tankstelle. „Es ist schon ein bisschen ein Problem – wenn es so weiter geht, kaufe ich ein Elektrofahrrad“, sagt ein Mann mit Mercedes-SUV an einer Zapfsäule in Kempten unweit des Berliner Platzes. Ob das noch Galgenhumor ist oder für ernste Sorgen steht, lässt er offen. Aber: Er tankt nur für 20 Euro und hofft, dass es nächste Woche besser wird.