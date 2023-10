Spurensuche in der AfD-Hochburg: Was bewegt die Menschen im Kemptener Stadtteil Thingers?

48 Prozent gingen in einem Stimmkreis in Thingers in Kempten an die AfD. Dort leben viele Russlanddeutsche. Was ihre Wahl beeinflusst hat? Ein Ortsbesuch.

13.10.2023 | Stand: 18:04 Uhr

Mit einem großen Hefezopf unter dem Arm läuft ein junger Mann aus dem russischen Mix-Markt in Thingers. Im Café nebenan sitzt eine Freundesgruppe und diskutiert. Ob sie wohl über die Landtagswahl reden? Thema sind deren Ergebnisse in dem Stadtteil auch noch eine Woche nach der Wahl. Die AfD war dort so stark wie nirgends sonst in Kempten. 48 Prozent holte die rechtspopulistische Partei im Stimmkreis 30 Astrid-Lindgren-Schule II. Warum ausgerechnet die Menschen so gewählt haben, die in dem von russischen Spätaussiedlern geprägten Viertel leben? Eine Spurensuche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.