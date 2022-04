Höhepunkt der Vereinsgeschichte: 1. SC Kempten sichert sich historisches Resultat

Der 1. SC Kempten springt mit zwei Siegen noch auf Platz drei. Es ist die beste Platzierung in der Bundesliga Süd seit Zugehörigkeit zur obersten Liga.

26.04.2022 | Stand: 18:11 Uhr

Das war stark! Sie haben es am letzten Doppelspieltag in der Squash-Bundesliga tatsächlich noch geschafft und mit zwei Siegen Platz drei in der Gruppe Süd belegt: Die Mannschaft des 1. SC Kempten mit Yannick Wihelmi, Luca Wilhelmi, Kapitän Pasquale Ruzicka und Martin Mayer. Sehr zur Freude des Vorsitzenden und Managers Dietmar Jürschik und der weiteren Verantwortlichen. Es ist ein Meilenstein in der Geschichte Vereins und die beste Platzierung der vergangenen zehn Jahre. Seitdem spielt Kempten ununterbrochen in der höchsten deutschen Spielklasse.

Squash in Kempten: Über die Schwierigkeit, eine schlagkräftige Mannschaft aufzustellen

Jürschik ist beim 1. SC der Mann für alle Fälle. Manchmal mute es wie ein Puzzlespiel an, „um zum Spieltag eine schlagkräftige Mannschaft zusammen zu bekommen,“ sagt er. Seine Spieler sind in Europa verteilt: Spanien, Wales, Schottland, England, Schweiz, Österreich und Deutschland. Zig Telefonate oder Nachrichten über Whatsapp sind nötig, um zu den Spieltagen die bestmögliche Mannschaft in die Courts zu schicken.

Bei Jürschik laufen alle Drähte zusammen. Immer wieder mal übernachten Spieler bei ihm privat an den Spieltagen. „Der Erfolg ist ganz sicher nicht nur mein Verdienst,“ sagt er. So gehörten im Hintergrund viele weitere Leute dazu, um das Projekt Bundesliga zu stemmen. Jürschik nennt Kapitän Pasquale Ruzicka. „Er ist ein Vorbild, setzt sich ein, knüpft Kontakte zu neuen Spielern, die zu uns kommen sollen, ist stets da, wenn er gebraucht wird – er hat ja auch Familie – und gibt im Court alles. So einen hatten wir noch nie.“

Dabei hatten sich die beiden Siege im Vorfeld nicht abgezeichnet. Der spanische Profi Iker Pajares Bernabeu (18. der Weltrangliste) hatte verletzungebedingt kurzfristig abgesagt. Also sprang der Schweizer Luca Wilhelmi auf die Schnelle ein und war mit seinem Bruder Yannick Wilhelmi (WRL 106) ein unbezwingares Bollwerk an den Positionen 1 und 2. „Diesmal hatten wir auch das nötige Glück, das uns am vergangen Spieltag noch gefehlt hat“, sagt Jürschik. Glück insofern, als auch die Gegner des SC Frankfurt und SF Saar Pfalz beim Saisonfinale nicht in Bestbesetzung antreten konnten.

Ansonsten hatten die Leistungen vor Allem von Martin Mayer an Position 4 wenig mit Glück, sondern mit viel Können zu tun. „Er kam zu uns als Spitzenspieler von einem Bayernligisten und hatte dort eine starke Siegquote. Aber der Sprung von der Bayernliga in die Bundesliga ist riesig. Dennoch hat er in seiner ersten Saison eine Quote von 50:50. Das ist überragend.“ Könnte sein, dass Mayer auf Dauer die chronische Schwäche der Allgäuer an den hinteren Positionen in Vergessenheit geraten lässt.

Squash-Bundesliga: Kempten bezwingt Tabellenzweiten überraschend

Im Heimspiel fegten die Allgäuer das Schlusslicht Frankfurt mit 4:0 aus den Courts. Völlig überraschend und unerwartet kam der 3:1-Sieg beim Tabellenzweiten Saar Pfalz, der sich dennoch mit Worms für die Play-offs um die deutsche Meisterschaft qualifiziert hat. Die Vorarbeit zu Platz drei wurde woanders geleistet. Da der alte Rivale Königsbrunn die Karlsruher unerwartet mit 3:1 bezwungen hatte, konnten die Badener das Team von Jürschik nicht mehr einholen und mussten sich mit Platz vier begnügen.