Stadt bewilligt höheres Kameradschaftsgeld für die Feuerwehr

In Anerkennung des Ehrenamts werden außerdienstliche Aktivitäten gefördert. "Feuerwehrrente" kommt nicht infrage. Wie es mit dem Sirenenalarm weitergeht.

18.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Retten – Löschen – Bergen – Schützen – das sind die Aufgaben der Feuerwehr. Zum Funktionieren der Kemptener Einheiten mit ihren 430 aktiven Mitgliedern gehört aber mehr. Ausflüge, gesellige Abende, gemeinsame Aktivitäten sollen die Gemeinschaft stärken. Dafür schießt die Stadt dem Feuerwehrverein ein Kameradschaftsgeld zu. Im Finanzausschuss herrschte Einigkeit, diese Wertschätzung des Ehrenamts kommendes Jahr aufzustocken.

Bisher lag der Satz bei 35 Euro pro Kraft und Jahr. Feuerwehrbeauftragter Peter Wagenbrenner ( CSU) hatte beantragt, das Kameradschaftsgeld um zehn Euro zu erhöhen. Für die Stadt steigt damit der freiwillige Zuschuss insgesamt von 15.000 auf gut 19.000 Euro.

Eine Zusatzversicherung könnte über 100.000 Euro kosten

Abgelehnt wurde dagegen ein Antrag von Dr. Dominik Spitzer ( FDP), der eine "Feuerwehrrente" ins Gespräch gebracht hatte. Bayernweit gibt es dieses Modell - mittlerweile in Form einer Versicherung - bisher nur in Aschaffenburg. Die Wehren dort hätten allerdings nur halb soviele Ehrenamtliche in ihren Reihen wie Kempten, sagte Michael Fackler, Leiter des Amts für Brand- und Katastrophenschutz.

Die jährlichen Kosten bezifferte er auf 70.000 bis 100.000 Euro, sie könnten aber auch deutlich höher ausfallen. Eine Rechtsgrundlage gebe es nicht für diese Form der Sonderzahlungen. "Man darf auch nicht vergessen, was die Stadt schon alles tut fürs Ehrenamt", sagte Fackler und verwies auf persönliche Schutzausrüstung, moderne Ausstattung und finanziellen Ausgleich für Bereitschaftsdienste.

Sirenen werden ertüchtigt: Letzte Möglichkeit zu warnen

Die Modernisierung des Sirenenalarmsystems geht kommendes Jahr weiter. Es geht um die digitale Ertüchtigung aller 21 Sirenenansteuerungsgeräte. Zwei Sirenenkörper müssten erneuert werden. Gesamtkosten in Höhe von 120.000 Euro fielen an. "Ist ein solches Alarmierungssystem überhaupt noch zeitgemäß?", fragte Grünen-Fraktionsvorsitzender Thomas Hartmann.

Sowohl Handy-Alarmierungen an Warntagen wie auch die regelmäßigen Probealarme würden in der Bevölkerung kontrovers diskutiert, berichtete Fackler. Der springende Punkt sei aber, dass die Sirenen (mit Batteriepuffer) die letzte Möglichkeit seien, auf Gefahrenlagen hinzuweisen, wenn alle anderen Systeme ausfielen. Katastrophenschutz im Allgäu: Kommune warten auf Geld vom Bund

Die Beschaffung von drei Löschfahrzeugen steht für 2026 in der Investitionsplanung. Bisheriger Kostenansatz: 1,95 Millionen Euro. Doch auch in diesem Bereich kennen die Preise nur eine Richtung. "Das werden wir kommendes Jahr nach oben korrigieren müssen", sagte Fackler.