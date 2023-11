Stadt drängt auf Unterbringung von Asylbewerbern in der Ari-Kaserne

OB wendet sich mit Brandbrief an den Innenminister. Kapazitäten sind nahezu erschöpft. Geplanter Behördenstandort soll durch Interimslösung nicht beeinträchtigt werden.

22.11.2023 | Stand: 13:17 Uhr

Es steht Spitz auf Knopf bei der Unterbringung von Asylbewerbern. Jede Woche bekommt die Stadt 20 Geflohene zugewiesen, vor allem aus der Türkei, Afghanistan und Syrien. In den städtischen Unterkünften sind nurmehr 50 bis 60 Plätze frei. Oberbürgermeister Thomas Kiechle ist dazu in direktem Kontakt zu Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. In einem Schreiben nennt er die Belegung der ehemaligen Artillerie-Kaserne "eine Frage der Vernunft".

