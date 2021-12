Autofahrer müssen sich auf steigende Parkgebühren einstellen. Mit einem Teil der Einnahmen will die Stadt das Busangebot verbessern. Was bisher bekannt ist.

06.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Andeutungen gab es genügend, jetzt ist ein ganz heißes Eisen auf dem Tisch: die Parkgebühren. „Sie werden in jedem Fall steigen“, kündigte Oberbürgermeister Thomas Kiechle im Finanzausschuss an. Ein Teil des höheren Aufkommens soll auch dazu dienen, den öffentlichen Nahverkehr in Kempten besser aufzustellen. Bei den Stadträten stieß vor allem das Vorgehen der Verwaltung auf Kritik. Durch die Bank bemängelten sie fehlende Informationen.