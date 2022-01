Das Silo am Hof von Werner Bayrhof liegt in Sichtweite des Feneparks, auch etwa Dachser ist nicht weit entfernt. Für manches – wie Ausbildung und Einkauf – ist die Nähe zur Stadt mit all ihren Angeboten praktisch, sagt Bayrhof. Doch sie bringe auch viele Nachteile für einen Landwirt mit sich.