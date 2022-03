Stadt stellt neue Regeln auf fürs Bauplatz-Monopoly

Nach festgelegten Kriterien werden Bewerbern Grundstücke zugesprochen. Für Halde-Nord wird am Punktekatalog gefeilt. Wird ein Teil der Grundstücke verlost?

12.03.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Kaum ein Thema wird in Stadt und Land hitziger diskutiert: Nach welchen Kriterien sollen Bauplätze vergeben werden? Die Zahl der Bewerber übersteigt die der Grundstücke stets um ein Vielfaches. Das ist beim Kemptener Baugebiet Halde-Nord nicht anders – trotz eines geforderten Nachweises, dass Häuslebauer in spe 800 000 Euro finanzieren können. Nächste Woche zurrt die Stadt die neuen Regeln in dieser Monopoly-Variante fest.

Ob in Oy-Mittelberg oder in Haldenwang: Punktekataloge sind die Grundlage für die Vergabe. Von Vorteil sind etwa Ortsansässigkeit, Arbeitsplatz in der Gemeinde oder dem Umland und Dienst in Ehrenämtern. Familienstand, Anzahl der Kinder und Pflegegrad eines im Haushalt lebenden Familienmitglieds fließen ebenfalls ein.

Wer schon ein Grundstück hat, bleibt meistens außen vor

In Wiggensbach schließen mehrere Aspekte Bauwerber von vornherein aus: So soll pro Ehepaar nur eine Bewerbung möglich sein. Wer früher schon ein Grundstück von der Gemeinde erhalten hat, ist außen vor. Ebenso, wer bereits eine Wohnimmobilie oder ein Baugrundstück im Eigentum hat oder über ein Erbbaurecht verfügt.

Kritik gab es an der Vergabe in Heiligkreuz

Ganz ähnliche Voraussetzungen waren im bisherigen Kemptener Punktekatalog enthalten. Als im vergangenen Jahr 14 Bauplätze in Heiligkreuz-Süd vergeben wurden, kam anschließend Kritik auf: Wer nicht drei Kinder vorweisen konnte, hatte quasi keine Chance.

Bei der Halde-Nord geht es um 100 Einfamilienhäuser. Im Dezember hat der Liegenschaftsausschuss bereits diskutiert, die Punktezahl für Menschen mit Behinderung oder Pflegebedarf zu erhöhen. Und ein Teil der Grundstücke könnte über ein Losverfahren vergeben werden, wenn besonders umweltfreundlich gebaut wird. Der Beschluss über die Details soll nun gefällt werden.

Die Sitzung des Liegenschaftsausschusses findet statt am Donnerstag, 17. März, 16 Uhr im Rathaus Kempten.