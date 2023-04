Ein Ziel ist, große Veranstaltungen aufeinander abzustimmen. Für Organisatoren soll sich einiges ändern.

01.04.2023 | Stand: 05:35 Uhr

Jemand plant für Kempten eine große Veranstaltung, zum Beispiel auf dem Hildegardplatz. Die Organisatoren klappern zig Stellen in der Verwaltung ab, um schließlich alle Genehmigungen beisammen zu haben. Doch ganz am Ende stellt sich heraus: An dem Termin ist der Platz vor der Basilika schon belegt. Dass solche Fälle in Kempten nicht mehr vorkommen, dafür soll es künftig ein Konzept für Großveranstaltungen geben. Ein Ziel ist auch, die Veranstaltungen im Stadtgebiet aufeinander abzustimmen.

