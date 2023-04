Innenstadt von Kempten wird im Juli wieder zur Partymeile

Das Stadtfest Kempten hat Tradition. Auch 2023 findet das Bürgerfest statt. Alle wichtigen Infos zu Programm, Ort, Datum und Zeit gibt es hier.

26.04.2023 | Stand: 13:16 Uhr

Partymeile hier, Open-Air-Konzert dort. Ein Getränk hier, eine Mahlzeit dort. Beim Stadtfest Kempten werden auch 2023 wenig Wünsche offen bleiben. Und der Termin für das beliebte Bürgerfest steht auch schon fest. Im vergangenen Jahr hatten nach zwei Jahren Corona-Pause Bands, DJs und mehr wie gewohnt Zehntausende Besucher in die Innenstadt von Kempten im Allgäu gelockt.

Im März 2023 wurde angekündigt, ein Konzept für Großveranstaltungen in Kempten zu erstellen. Ein Ziel ist es dabei auch, die Veranstaltungen im Stadtgebiet aufeinander abzustimmen.

Wann findet das Stadtfest von Kempten statt?

Das Kemptener Stadtfest findet in diesem Jahr vom 7. bis 9. Juli statt. Die Eröffnung findet nach aktuellen Planungsstand am Freitag, 7. Juli 2023, um 19 Uhr auf der Bühne am Rathausplatz statt. Für den nächsten Monat hat der Stadtfest-Veranstalter, das City-Management Kempten, weitere Informationen angekündigt.

Wo findet das Stadtfest Kempten 2023 statt?

In der gesamten Innenstadt von Kempten findet das Stadtfest 2023 statt. Los geht's von Nord nach Süd - vom Forum Allgäu bis zum Residenzplatz sowie an den Rathaus-Platz, Sigmund-Ullmann-Platz und St.-Mang-Platz im Osten.

Das Hauptprogramm findet auf diesen Plätzen und den großen Bühnen dort statt.

Welche Bands und Künstler kommen zum Stadtfest in Kempten 2023?

Das genaue Programm ist noch nicht veröffentlicht. Fest steht aber: Beim Stadtfest in Kempten rocken vom 7. bis 9. Juli 2023 Bands und Künstler aus der Region die Bühnen.

Im Blickpunkt des Stadtfestes stehen Kemptens Tanzschulen und Vereine, die sich dem sicher zahlreichen Publikum präsentieren werden. Familien, Freunde und Verwandte werden mit Sicherheit zuschauen und viele Fotos fürs Familienalbum mit dem Fotoapparat oder dem Smartphone schießen.

Viel mehr als Musik in Kempten beim Stadtfest 2023

Einzelhändler, Vereine, Dienstleister und Unternehmen bieten die unterschiedlichsten Mitmach-Aktionen an. An Infoständen möchte sich die Stadt Kempten mit ihrem Angebot vorstellen.

Verhungern oder verdursten ist durch ein reichhaltiges und leckeres gastronomisches Angebot während des gesamten Wochenendes vom 7.7. bis 9.7. schlichtweg unmöglich.

___________________________________________________________