Kemptener Stadtfest fällt aus - noch Hoffnung für weitere Events im Jahr 2021

Das Stadtfest in Kempten kann auch 2021 nicht stattfinden. Wegen Corona sind mehere Veranstaltungen abgesagt - für einige gibt es aber noch Hoffnung.

26.03.2021 | Stand: 13:42 Uhr

Das City-Management Kempten sagt aufgrund der Corona-Pandemie mehrere für den Sommer geplante Veranstaltungen ab: So wird es 2021 zum zweiten Mal keinen Mobilitätstag im Mai, keinen Tag der Musik (Juni) und kein Stadtfest (Juli) geben. „Wir hoffen jedoch, den Mobilitätstag im Herbst in klassischer Form nachholen zu können“, sagt Nikolas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter des City-Managements. Den Tag der Musik halte man im Hinblick auf das Bargeld-Sammeln durch ehrenamtliche Helfer auch im Herbst für nicht vertretbar. Die Verträge zum Stadtfest mit Bands, Sponsoren und Gastronomen versuche man, um ein weiteres Jahr umzuschreiben. (Lesen Sie hier: Corona-Regeln im Allgäu: Wo darf ich was?)

Der Kemptener Stadtsommer soll die abgesagte Allgäuer Festwoche ersetzen

Das City-Management beteiligt sich allerdings an der Ausgestaltung des „Kemptener Stadtsommers“, der wie berichtet in diesem Jahr Corona-bedingt die Allgäuer Festwoche ersetzen soll. So werde das City-Management von Mai bis Juli an jedem zweiten Samstag Musik und Straßenkunst an verschiedenen Plätzen anbieten – sofern die Infektionslage das erlaubt.

Kempten: Stadtfest und Tag der Musik abgesagt, Hoffnung für den Sport- und Familientag und den Mobilitätstag

Für den Sport- und Familientag im September hegt das City-Management noch Hoffnung. Über die Winterveranstaltungen dagegen lasse sich nur spekulieren, heißt es. In einem gewissen Rahmen soll aber möglichst etwas stattfinden (Lesen Sie hier: Corona-Tests im Parktheater und in der Markthalle: So funktioniert's).