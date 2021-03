Stadtgärtnerei greift zur Motorsäge - und eine Seniorin kämpft mit den Tränen

Anwohner ärgern sich über Arbeiten am Wiesenbach in Kempten. Doch die Stadt hat ihre Gründe für die Arbeiten. Auch eine mehrstämmige Esche muss fallen.

09.03.2021 | Stand: 11:27 Uhr

Die Natur liegt Renate Kley am Herzen. Sie erfreut sich an Vögeln, Eichhörnchen und Igeln, die zwischen Bäumen und Sträuchern leben. „Und dann kommen die von der Stadtgärtnerei ...“ Ein etwa 200 Meter langes Stück hätten die Arbeiter „massiv ausgelichtet“, bedauert Kley und kämpft mit den Tränen. Sie erzählt, wie sie im Winter Vögel füttere, damit die gut durch die kalte Zeit kommen – dann so etwas. In der Nacht nach der Ausholzaktion am Wiesenbach habe sie kaum schlafen können. (Lesen Sie auch: Vögel beobachten macht glücklich)