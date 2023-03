Stadtjugendring unterstützt junge Menschen beim Traum vom Lebensraum

Mitarbeitende des Stadtjugendrings unterstützen junge Menschen auf ihrem Weg in die Eigenständigkeit – und dabei eine Wohnung zu finden. Auch Bürger helfen mit.

03.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Ein Dach über dem Kopf zu haben und sich dort auch wohlfühlen – für viele ein unerfüllter Traum. Gerade für junge Menschen ist eigenständiges Wohnen nicht immer einfach. Vieles ist neu und muss organisiert werden. Was ist im Mietvertrag zu beachten? Wie viel Geld steht zur Verfügung? Welche Wohnform kommt infrage, einzeln oder gemeinschaftlich? Seit August 2022 gibt es das Programm „Jugend stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“ in Kempten. Fünf Mitarbeitende des Stadtjugendrings (SJR), sogenannte Case Manager, begleiten individuell in die Selbstständigkeit. „Lebens(t)raum“ heißt eines der Projekte, bei dem es um die Vermittlung von passendem Wohnraum geht.

Eine Stütze bei der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit

„Die Sehnsucht, das Leben in die Hand zu nehmen, haben alle – die Hürden sind aber zu groß“, sagt Sabine Fixmer vom SJR. Das Programm richtet sich an junge Menschen von 14 bis einschließlich 26 Jahren, die bereits Unterstützung durch Jugendhilfe erhalten oder von Wohnungslosigkeit bedroht oder betroffen sind, sagt Katerina Wiedemann vom Amt für Jugendarbeit in Kempten. Durch ein Netzwerk – unter anderem Jobcenter, Suchtberatungsstelle, Betriebe sowie Bürgerinnen und Bürger, die über Wohnraum verfügen – unterstützen die Betreuer Schritt für Schritt auf dem Weg zum Heim.

Bürgerinnen und Bürger aus Kempten bieten für das Projekt Wohnräume

Das könne zum Beispiel so aussehen: Ein älterer Mensch stellt Wohnraum zur Verfügung, im Gegenzug erhält er Hilfe des jungen Menschen bei Einkäufen. Das stelle einen Gewinn für Vermieter und Mieter dar. Zudem schafft die Betreuung auch Sicherheit für Vermieter. Sabine Fixmer regt an, Wohnen neu zu denken. Schließlich bräuchten Jugendliche faire Chancen auf eigenes Wohnen. „Es ist prima, dass Menschen sich von sich aus melden, das macht es einfacher“, sagt Oliver Huber vom Amt für Jugendarbeit.

Häufig gibt es weitere Probleme im Umfeld der betroffenen Person

Auch würden bei Jugendlichen, die etwa von Wohnungslosigkeit betroffen sind, häufig weitere Probleme entstehen. Diese können mit Familie, Schule, Beruf oder sozialem Umkreis zusammenhängen, sagt Fixmer. Auch gebe es Ängste, in Kontakt mit anderen zu treten, das habe Corona zusätzlich gefördert, sagt sie. Schulden seien ebenso ein Thema. Setze dabei eine Blockadehaltung ein, helfen die SJR Mitarbeitenden bei Anrufen und begleiten zu Terminen. „Das Programm sieht eine langfristige Betreuung vor, bis zu 18 Monate sind möglich“, sagt Katerina Wiedemann. Denn manche jungen Menschen benötigen teils mehr Zeit als andere.

Erster Kontakt entstehe meist durch eine Nachricht oder einen Anruf des jungen Menschen. „Die Case Manager sind voll, die Nachfrage ist da“, sagt Fixmer. Es gebe auch eine Warteliste, dennoch ist klar: „Junge Menschen brauchen ein kurzes Zeitfenster bis Rückmeldung eintritt“.