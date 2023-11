Mitglieder sorgen sich um Zukunft des City-Managements Kempten

Die Stadtmarketing GmbH ist gegründet, doch wie das City-Management verzahnt wird, ist noch offen. Mitglieder kritisieren die Vorgehensweise scharf.

21.11.2023 | Stand: 16:08 Uhr

Mit reichlich Lob für die 20-jährige Erfolgsgeschichte des City-Managements war der Abend gestartet. Es gab anerkennende Worte für das Engagement der Mitglieder sowie der Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle. Als es allerdings um die Zukunft des Vereins ging, kippte die Stimmung. Die Stadt möchte diesen mit der jüngst gegründeten Stadtmarketing GmbH verzahnen (wir berichteten). Von Mitgliedern gab es für die Vorgehensweise zum Teil aber deutliche Kritik.

Oberbürgermeister Thomas Kiechle: Die Stadtmarketing GmbH soll in Kempten Kräfte bündeln

Was die Idee hinter der Stadtmarketing GmbH ist, fasste Oberbürgermeister Thomas Kiechle in seinem Grußwort zur Jahresversammlung des City-Managements zusammen. "Unser gemeinsames Ziel ist es, unsere Stadt attraktiv zu gestalten." Die Herausforderungen wüchsen, umso wichtiger sei es, die Stadt nach innen und nach außen gut zu vermarkten. Deswegen müsse man Kräfte bündeln.

Auch Dietmar Wolz, Vorsitzender des City-Managements, sprach von einer "großartigen Chance, die gilt es zu nutzen". Er wollte an diesem Abend von den Mitgliedern wissen, ob er und die anderen Vorstandsmitglieder weiter an dem Modell arbeiten sollen, das Christian Hörmann von der Münchner Beraterfirma Cima vorstellte. Die Stadt will in die neue GmbH, eine städtische Tochter, auch Kempten Tourismus überführen. Das birgt weniger Hürden, da diese Einheit bereits bei der Stadt angesiedelt ist. Wie aber kann das City-Management so verzahnt werden, dass der Verein weiterhin eine wichtige Rolle einnimmt und als starke Stimme für die Innenstadt auftreten kann?

Hörmann brachte Vorschläge mit: Beispielsweise dass ab Januar die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle von der GmbH übernommen würden. Diese wiederum würde dem Verein administrative Aufgaben abnehmen. Über einen Beirat könnte der Verein beteiligt werden und so mitentscheiden, in welche Projekte die Mitgliederbeiträge fließen.

Kritik an Gründung der Stadtmarketing GmbH: City-Management wurde zu spät eingebunden

"Der Prozess ist umgekehrt gelaufen, als er hätte laufen sollen", kritisierte beispielsweise Klaus Peter Wildburger, Vorstandssprecher der Allgäuer Volksbank, die aus seiner Sicht zu späte Einbindung des City-Managements. "Da wurde eine ganze Menge an Porzellan zerschlagen." Er bedauerte überdies, dass man den bisherigen Geschäftsstellenleiter Niklas Ringeisen auf dem Weg verloren habe. Wie berichtet, hat dieser zum Ende des Jahres gekündigt. Wie Wildburger äußerten auch andere Mitglieder die Sorge um die Zukunft des Vereins und dessen künftigen Einfluss. Hier finden Sie einen Kommentar zum Thema.

Trotz intensiver Diskussion fiel letztlich keine Entscheidung. Auch die Neuwahl des Vorstands wurde auf ein Treffen in frühestens drei Wochen vertagt. Dann sollten mehr Details auf dem Tisch liegen, forderte zum Beispiel Stefan Löser, Leiter der "LernfabriQ Kempten". "Es geht um das Überleben des Vereins."