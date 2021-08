Feiernde halten sich zurück, die Gastwirte in Kempten sind dennoch zufrieden. Die Polizei spricht von einer „völlig unauffälligen“ Woche.

13.08.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Was zur Festwoche gehört wie die Vierspurige ist dieser Tage eine Rarität: Lauthals feiernde Gruppen, die abends in Tracht und Lederhose durch die Stadt ziehen. Zwar sind die Terrassen der Kneipen gut gefüllt. Mit dem Sommer im Stadtpark hat das aber wenig zu tun, sind sich die Wirte in der Kemptener Innenstadt einig. Auch die Polizei sieht die Lage entspannt.