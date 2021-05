Auch ohne Festwoche soll ein gewisses August-Flair im Zentrum aufkommen. Testlauf für den Hallenbau im neu gestalteten Gelände. Was alles geplant ist.

20.05.2021 | Stand: 18:30 Uhr

6. bis 15. August – was kommt den Kemptenern da sofort in den Sinn? Richtig: Allgäuer Festwoche. Die ist aber schon im März abgesagt worden. Gleichzeitig entstand die Idee, den Stadtpark in dieser Zeit zumindest in einem kleineren Rahmen zu beleben. Was jetzt geplant ist, erinnert in einigen Elementen doch an die fünfte Kemptener Jahreszeit: Aussteller wollen Waren anbieten, auf einer Bühne treten Gruppen auf, Gastronomen kümmern sich um Speis und Trank. Eintritt soll nicht verlangt werden.