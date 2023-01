Stadtpfarrer: Ein Dilemma zwischen Risiko und Freiheit

Wie der Führerschein von Senioren sogar in der Seelsorge Thema wird. Thomas Rauch rät zu wiederholten Gesprächen. Beteiligte müssen aber höllisch aufpassen.

07.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Sollen Senioren ab einem bestimmten Alter den Führerschein freiwillig abgeben? Diese Frage ist für viele ein sehr emotionales Thema. Und was machen Angehörige, wenn sie das befürworten, der Senior oder die Seniorin aber nicht aufs Auto will. Unsere Reaktion sprach darüber mit Stadtpfarrer Thomas Rauch (55), Leiter der Pfarrei St. Lorenz und der City-Seelsorge Kempten. (Lesen Sie hier: Nach dem tödlichen Unfall in Scheidegg fordert ein ehemaliger Oberstaatsanwalt, die Fahrerlaubnis ab etwa 70 Jahren an eine ärztliche Untersuchung zu koppeln.)

