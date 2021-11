Der Stadtrat entscheidet jetzt über die Zukunft Kemptens. Im Hintergrund schwelt aber noch ein alter Streit. Das muss endlich ein Ende haben - ein Kommentar.

20.11.2021 | Stand: 18:58 Uhr

Viele, viele Zahlen, Posten und Budgets. So dröge die Haushaltsberatungen klingen, so bedeutend sind sie für die nächsten Monate und Jahre. Die Stadträtinnen und Stadträte stellen jetzt die Weichen dafür, welche Vorhaben Kempten zeitnah tatsächlich anpackt. Und in diesem Zuge vor allem auch: auf welche die Kemptenerinnen und Kemptener noch länger warten müssen.