Stadtsommer Kempten: Programm, Infos und Termine

Verschiedene Kemptener Organisationen bieten von Juni bis September im Rahmen des "Stadtsommer Kempten" 2021 eine Reihe von Veranstaltungen.

Die Absage sämtlicher Großveranstaltungen sowie die weiteren pandemiebedingten Einschränkungen sind sowohl für Künstlerinnen, Künstler und Kulturschaffende als auch für die betroffenen Dienstleister, die Gastronomie, Hotellerie, Gewerbetreibende und den Einzelhandel ein großer Verlust.

Zum Erhalt und zur Wiederaufnahme des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens wurde daher der Stadtsommer Kempten initiiert.

Stadtsommer Kempten: Das ist geplant

Verschiedene Kemptener Organisationen haben sich zusammengeschlossen, um unter dieser Dachmarke ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm in der Allgäu-Metropole auf die Beine zu stellen. Unter dem Motto „Wir bleiben daheim. Aber es wird uns sicher nicht langweilig! Kempten bietet im Stadtsommer Kempten gute Laune pur“ finden von Juni bis September verschiedene kleinere Veranstaltungsformate mit Hygienekonzept in der gesamten Innenstadt statt, die sowohl Einheimischen als auch Gästen einen spannenden Sommer in Kempten bereiten sollen.

Alle Veranstaltungen des Stadtsommer Kempten sowie weitere Informationen sind gebündelt unter www.stadtsommer.de abrufbar.

Folgende Veranstalter wirken mit eigenen Events beim Stadtsommer Kempten mit

Kulturamt der Stadt Kempten

Kultursommer Kempten – Residenzhof Open Air

APC Sommer-Festival

Römersommer

City-Management Kempten e.V.

Musiksommer

Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb

Stadtparksommer

Marktsommer

Kultur im Residenzhof

Theater in Kempten

Märchensommer Allgäu

Theatersommer Allgäu

Vorgarten- und Hinterhofkonzerte

Kempten Tourismus

Übergreifende Vermarktung

Website www.stadtsommer.de

Stadtsommer Kempten - Flohmärkte an der Allgäuhalle starten wieder

Nach einer corona-bedingten Zwangspause starten passend zum Sommerbeginn auch wieder die beliebten Flohmärkte an der Allgäuhalle im Rahmen des Stadtsommers Kempten. Seit 40 Jahren tragen sie dazu bei, nicht mehr benötigten Dingen ein neues Dasein zu schenken.

Der Umweltgedanke hat dabei seit jeher Tradition auf den Märkten in Kempten. Verschiedene Veranstalter bieten dazu an vielen Samstagen im Sommer eine Plattform.

Kostenloser Begleitservice für Menschen mit Unterstützungsbedarf

Für Menschen mit Unterstützungsbedarf wird in diesem Rahmen von der Freiwilligenagentur Oberallgäu, dem Koordinierungszentrum bürgerschaftliches Engagement der Stadt Kempten und der Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung des Caritasverbands Kempten-Oberallgäu ein kostenfreier Begleitservice zu den Veranstaltungen angeboten. Wer diesen Service in Anspruch nehmen möchte, kann sich bei Alexandra Borner von der Caritas melden (0831-960880-17, alexandra.borner@caritas-kempten.de).

Die Projektkoordinatoren suchen auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die als Begleiterin und Begleiter aktiv werden möchten. Informationen hierzu gibt es bei Carolina Schneider von der Freiwilligenagentur Oberallgäu (0173-7289613, carolina.schneider@freiwilligenagentur-oa.de).

Für die Begleiterinnen und Begleiter findet am Donnerstag, 17. Juni, um 19 Uhr eine Online-Schulung statt. Den Anmeldelink zum Kurs erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ebenfalls bei Carolina Schneider.