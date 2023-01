Stadtstadel in Kempten: Salon für Kunst- und Kulturfreunde

Birgit Kastner-Simon will den „Stadtstadel“, eines der ältesten Gebäude der ehemaligen Reichsstadt Kempten, zu einem Ort für kulturelle Begegnung machen.

14.01.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Es war einmal der Salon. Das war ein größerer, privater Raum, den die Bewohner für Lesungen, Konzerte, Theaterdarbietungen, Ausstellungen, Debatten und Diskussionen zur Verfügung stellten. An Kunst und Kultur Interessierte trafen sich in kleinem, freundschaftlich verbundenem Kreis, um sich auszutauschen, um Neues zu hören und zu sehen, und auch um den neuesten Klatsch und Tratsch zu erfahren. Wer im 18. und 19. Jahrhundert etwas auf sich hielt und natürlich gut betucht war, lud Kunstschaffende und Bewunderer in seinen Salon ein. Irgendwann kam dies jedoch aus der Mode, vielleicht auch, weil sich die Kunst- und Kulturszene immer mehr aufspaltete, spezialisierte und auseinanderdriftete. Birgit Kastner-Simon findet dies schade. In ihrem „Stadtstadel“ in der Illerstraße 15 in Kempten möchte sie nun Bildende Kunst, Musik, Literatur, Theater wieder zusammenbringen – und an Kunst und Kultur interessierte Menschen.

Die Idee dazu hatte Birgit Kastner-Simon schon lange, doch mangelte es ihr an Zeit. In den letzten acht Jahren war sie bei der Firma Dachser weltweit tätig als „Corporate Director Marketing“. Über 30 Jahre lang arbeitete sie in führender Position bei dem Kemptener Logistikunternehmen. Nun tritt sie kürzer. Durch eine glückliche Fügung konnte sie das historische Gebäude, dessen Geschichte bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht, erwerben.

Haus mit Geschichte: Der Stadtstadel war früher Herberge, Wohn- und Geschäftshaus, Bauhof, Archiv und Lager.

Der Stadtstadel gehört zu den ältesten Häusern der ehemaligen Reichsstadt Kempten. Ursprünglich gingen hier Pilger, Reisende und Bedürftige ein und aus. Um 1600 wurde das Haus von einer Patrizierfamilie bewohnt. Im 18. und 19. Jahrhundert diente es der Stadt als Bauhof; seitdem heißt es Stadtstadel. Das denkmalgeschützte Gebäude mit Renaissancemalereien und gotischem Dachstuhl war Lager und Archiv, bis es das Kemptener Architektenpaar Margarete und Dietmar Prokop 1987 grundlegend restaurierte und dabei auch einen alten Mühlstein entdeckte. Danach war in den Räumen erst eine Bildungseinrichtung, eine Maßschneiderei und zuletzt bis 2020 ein Yoga-Studio untergebracht, erzählt Birgit Kastner-Simon. „Die Räume erzählen viele Geschichten.“ Nun will sie ein neues Kapitel aufschlagen: Der Stadtstadel soll künftig ein inspirierender Ort für zeitgenössische Kunst und Kultur werden, ein Ort an dem Menschen zusammenkommen und in Dialog treten können. „Lounge Art in Kempten“ nennt sie das auch. Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Das Haus ist nicht barrierefrei.

Der Auftakt ist gemacht: Seit Dezember zeigt der Kemptener Künstler Guido Weggenmann im Erdgeschoss und ersten Stock neue Arbeiten (die beiden oberen Stockwerke werden privat genutzt). Es ist Weggenmanns erste Einzelausstellung in seiner Heimatstadt, und darauf ist Birgit Kastner-Simon stolz. Denn sie will im Stadtstadel Neues präsentieren, „Kunst die zuvor noch nicht zu sehen war“. Auch der nächste Künstler wird Neues zeigen: Horst Heilmann widmet sich ab 24. März dem Thema Berge. Zu den Ausstellungen soll es jeweils passende und inspirierende Veranstaltungen – etwa Konzerte oder Theateraufführungen – geben.

Vier Kunst-Ausstellungen sind im Stadtstadel jährlich geplant - aber auch anderes, beispielsweise Konzerte.

Vier Ausstellungen mit professionellen Künstlerinnen und Künstlern sind jährlich im Stadtstadel geplant. „Kunst muss für mich Qualität haben“, sagt Birgit Kastner-Simon. Darüber hinaus organisiert die Galeristin in den beiden Räumen auch andere Veranstaltungen.

Im Hauptraum im ersten Stock hat sie einen Flügel aufstellen lassen. Pianist Murat Parlak gab hier unlängst vor ausgewähltem Publikum ein Konzert. Wer bei solchen exklusiven Veranstaltungen dabei sein will, muss sich auf der Webseite des Stadtstadels registrieren lassen. „Wer zuerst kommt, bekommt Plätze“, sagt Birgit Kastner-Simon. 30 Sitzplätze kann sie im Rahmen ihrer persönlichen Einladungen vergeben; der Eintritt ist auf Spendenbasis. Das nächste Konzert findet am 27. Januar statt: Magnus Dauner gibt einen Percussionabend.

Der Lieblingskünstler von Birgit Kastner-Simon heißt Pablo Picasso.

Eigentlich wollte Birgit Kastner-Simon, die in Karlsruhe geboren wurde und in Baden-Baden aufwuchs, Kunstgeschichte studieren, doch die Eltern rieten zu etwas anderem. In Nürnberg studierte sie dann interdisziplinär: Zur Betriebswirtschaft kamen Philosophie und Geschichte hinzu. Doch die Leidenschaft für die Kunst riss nie ab. Pablo Picasso ist ihr Lieblingskünstler. „Zeichnen ist für mich eine Grunddisziplin der Malerei. Und Picasso konnte detailgetreu zeichnen.“

Abstrakte Kunst, Expressionismus und Kubismus – dafür schlägt das Herz der Kunstfreundin. Aber nicht nur. Das Herz geht Birgit Kastner-Simon auch auf, wenn ganz unterschiedliche Menschen zusammenfinden und über scheinbare Grenzen hinweg sich über Kunst und Kultur unterhalten. „Dafür will ich Türöffner sein.“

Öffnungszeiten: Die Ausstellung von Guido Weggenmann „In Form oder schon in Bewegung? Die Welt dahinter.“ läuft bis 26. Februar (Freitag bis Sonntag 13 bis 16 Uhr). Infos unter www.stadtstadel.de