Stadtverwaltung würde das Seilbahn-Gutachten gern fortführen

Der Stadtrat wird die Seilbahn-Idee am Donnerstag wohl endgültig begraben. Tiefbauamtsleiter hatte sich wichtige Antworten für den Verkehr in Kempten erhofft.

19.05.2021 | Stand: 17:42 Uhr

Während andere Städte wie Regensburg aktuell in die Diskussion einsteigen, ist das Kapitel in Kempten nun fast abgehakt: Die Stadtseilbahn sorgte vor Ort für hitzige Debatten und reichlich Emotionen. Es ist davon auszugehen, dass sich der Stadtrat an diesem Donnerstag für das vorerst endgültige Aus des Vorhabens entscheidet und am vorzeitigen Stopp des Gutachtens festhält. Dabei hatte sich die Verwaltung von der Untersuchung wichtige Erkenntnisse erhofft – ganz unabhängig vom Verkehrsmittel.

Tiefbauamtsleiter erwartete sich wichtige Antworten

„Es geht um mehr als die Seilbahn“, sagt Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann. Die Verwaltung stehe nach wie vor hinter dem Gutachten. Wiedemann erwartete von der Untersuchung zum Beispiel klare Aussagen zur Verkehrsachse Hauptbahnhof, ZUM und Rottachstraße. Antworten auf Fragen wie: Welches Verkehrsmittel wird auf welcher Achse wie frequentiert? Auch seien bislang weder die Pendlerzahlen, noch aktuelle Tourismusdaten eingeflossen. Das Gutachten ist aus Sicht der Tiefbauamtsleiters vor diesem Hintergrund auch eine wichtige Grundlage, um das Mobilitätskonzept voranzubringen und den Klimazielen der Stadt näher zu kommen. (Lesen Sie auch: Wiesstraße in Kempten wird zur "Fahrradstraße light")

Wie berichtet, hatte der Verkehrsausschuss das Gutachten vorzeitig gestoppt, nachdem ein Zwischenergebnis der Stadtseilbahn ein schlechtes wirtschaftliches Ergebnis attestierte. 50.000 Euro kostete die Kosten-Nutzen-Analyse bereits, die Hälfte davon hat der Freistaat übernommen. Für die Fortführung wären weitere 80.000 Euro fällig – auch diese Summe würde zur Hälfte aus München bezahlt.

Thomas Hartmann: "Mir fehlt von Anfang an die Klarheit"

Grünen-Fraktionschef Thomas Hartmann hatte den Antrag für das vorzeitige Aus der Seilbahn-Studie gestellt. Wieso will er das Gutachten nicht weiterverfolgen, um – unabhängig vom Verkehrsmittel – vertiefte Erkenntnisse über die Verkehrsströme in Kempten zu erhalten? Er vermisst eine schriftliche Zusicherung aus München, dass es bei einer Fortführung des Gutachtens auch dann Fördergeld gibt, wenn die Seilbahn nicht im Fokus steht. „Mir fehlt von Anfang an die Klarheit“, sagt Hartmann. Weiter verweist er auf das schlechte Zwischenergebnis der Kosten-Nutzen-Analyse. Deren Fortführung sei in der Allianz aus Grünen, Freien Wählern, SPD und FDP nicht mehrheitsfähig.

