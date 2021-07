Starker Regen: Premiere von "Aladin und die Wunderlampe" fällt aus

Große Enttäuschung bei Schauspielern und Publikum: Die Premiere von "Aladin" auf der Burghalde Kempten am Donnerstag musste kurzfristig abgesagt werden. Wie es nun weitergeht.

15.07.2021 | Stand: 18:19 Uhr

Große Enttäuschung bei Schauspielern und Publikum auf der Freilichtbühne Burghalde: Unmittelbar vor Beginn der Aufführung am späten Donnerstagnachmmitag musste das Kemptener Theater die Premiere von „Aladin und die Wunderlampe – neu erleuchtet“ absagen. Der plötzlich aufkommende Regen war zu stark geworden. Nun hoffen die Theaterleute um Regisseurin und Intendantin Silvia Armbruster auf gutes Wetter am Freitagnachmittag, 16. Juli: Um 17 Uhr möchten sie die Premiere des interaktiven Märchentheaters für die ganze Familie feiern. Die ausgefallene Vorstellung vom Donnerstag wird am Mittwoch, 21. Juli, nachgeholt. Die Karten behalten Gültigkeit. Am Donnerstagmittag hofften die Märchensommer-Organisatoren noch auf einigermaßen trockenes Wetter. „Selbst bei Nieselregen hätten wir spielen können“, sagt Märchensommer-Sprecherin Ulrike Rottenburger. „Aber bei starkem Regen ist das nicht möglich – nicht zuletzt wegen der aufwändigen Technik.“

Insgesamt soll „Aladin und die Wunderlampe - neu erleuchtet“ in den nächsten Wochen 15 Mal gespielt werden – sofern das unbeständige Wetter in diesem Sommer mitmacht . Die Vorstellungen finden am 16., 17., 18., 22., 23., 24. und 25. Juli sowie am 12., 13., 14., 15., 19., 20., 21. und 22. August statt. Beginn 17 Uhr. Bei sehr schlechtem Wetter finden die Aufführungen nicht statt. Informationen dazu gibt es über das Wettertelefon des Theaters am jeweiligen Spieltag ab 15 Uhr: 0831/96 07 88 11.

Karten für die Märchensommer- und Theatersommer-Veranstaltungen gibt es in der Berchtold Reiselounge (0831/52 22 60), unter Telefon 0831/870 23 23, online unter www.theaterinkempten.de