Ab Montag Bauarbeiten in der Mozartstraße: Was nun zu befürchten ist

Die Bauarbeiten werden sich an verschiedenen Stellen im Umfeld der Peterhof-Kreuzung in Kempten bemerkbar machen. Auch die Salzstraße ist betroffen.

21.10.2023 | Stand: 11:04 Uhr

Auf Verkehrsbehinderungen an einer zentralen Kreuzung in Kempten müssen sich Autofahrer, Autofahrerinnen aber auch Radler von Montag, 23. Oktober, bis Freitag, 17. November, einstellen. Betroffen sind Lindauer Straße, Salzstraße, Mozartstraße und wegen des Umleitungsverkehrs auch die Königstraße und die Beethovenstraße. Der Grund dafür ist eine von der reinen Fläche verhältnismäßig kleine Baustelle.

Bauarbeiten in Kempten: Warum ist an der Mozartstraße eine Baustelle?

Denn Auslöser für die Arbeiten ist laut Mitteilung aus dem Rathaus die Verlegung einer Fernwärmeleitung für einen Hausanschluss. Diese Leitung muss die Mozartstraße in Höhe von Haus Nummer 22 queren. Das bedeutet, dass die Straße dort zeitweise bis auf eine Fahrspur in Richtung Süden gesperrt ist. Entsprechend wird bereits auf der Salzstraße der Verkehr Richtung Süden auf eine Fahrspur verengt werden, um einen Stau auf der Kreuzung selbst zu vermeiden.

Deshalb rechnet Andreas Guggemoos (Abteilung Verkehrswesen im Amt für Tiefbau und Verkehr) auf der Salzstraße

gerade zu Stoßzeiten mit einem Rückstau. Zudem ist die Mozartstraße zeitweise in Richtung Norden komplett gesperrt. Dieser Verkehr wird über die Königstraße umgeleitet, was sich dann beispielsweise auch auf die Beethovenstraße auswirkt. Die Arbeiten (und Behinderungen) gliedern sich in zwei Bauphasen.

Bauphase 1 - 23. Oktober bis etwa 3. November

Vom 23. Oktober bis etwa 3. November ist die Mozartstraße in Richtung Süden nur einspurig befahrbar. Die Fahrstrecke dort wird je nach Baufortschritt nach links oder rechts verschoben. Es bleiben laut Guggemoos aber immer sowohl die Immenstädter Straße als auch die Kreuzung mit der Bahnhofstraße (beim Forum Allgäu) erreichbar.

Zugleich wird die Mozartstraße in Richtung Norden (also hin zur Peterhof-Kreuzung) gesperrt. Der Verkehr wird über die Königstraße geleitet.

Bauphase 2: Ab etwa 3. bis etwa 17. November

Etwa vom 3. bis 17. November ist die Rechtsabbiegespur von der Lindauer Straße kommend in die Mozartstraße gesperrt. Zudem ist in der Mozartstraße die rechte Geradeausspur Richtugn Süden gesperrt. Dafür ist zumindest die Strecke in Richtung Norden, also zur Salzstraße, wieder frei befahrbar.

Bei schlechter Witterung können sich die genannten Zeiträume verschieben.

