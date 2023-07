Stau in Kempten: Für entspannten Ferienstart den Berliner Platz besser meiden

Freitag beginnt die Stadt Kempten, den Verkehrsknoten halbseitig zu sperren. Dort fahren im Tagesschnitt 65.000 Fahrzeuge. Das betrifft auch die Zufahrt zur A7.

Die Auswirkungen auf den Verkehr werden massiv sein, wenn die Stadt Kempten ab Freitag, 28. Juli, den halben Berliner Platz sperrt. Unter Pendlerinnen und Pendlern werden wohl viele die neue Situation erst merken, wenn sie mitten im Stau stehen.

Auch Einheimische sollten an den verstopften Knoten denken und laut Andreas Guggemoos von der Verkehrsabteilung der Stadt den Bereich umfahren. Wer Freitag entspannt in die Sommerferien starten will, sollte den Berliner Platz wohl meiden.

Verwirrspiele am Berliner Platz: Verflochtene Kreuzung lässt sich nicht einfach abschalten wie eine Ampel

Verwirrspiele sind möglich, wenn Bauarbeiter Freitag den nördlichen Berliner Platz sperren. Die verflochtene Kreuzung lässt sich nicht einfach abschalten wie eine Ampel. Zuerst wird vormittags die Umleitung ausgeschildert, die den Verkehr von Leubas und der dortigen A7-Anschlussstelle über die Nordspange zum Dachser-Kreisel leitet. Auf der Autobahn gibt es keine Hinweise.

Dann werden einzelne Fahrspuren nach und nach gesperrt. Das gilt auch auf der Ost-West-Achse, wo der Verkehr stadteinwärts auf der Gegenfahrbahn rollen muss. Zudem gilt es, im Norden die Kaufbeurer Straße auf die Bleicherstraße zu leiten. Herausforderung ist das Wetter: Bei Regen lassen sich auf nasser Fahrbahn keine gelben Markierungen aufbringen; dann sind Provisorien angesagt.

Samstagvormittag wird die Baustellenampel an die neue Verkehrssituation angepasst. Da kommt die Polizei

Bis Samstag läuft die Ampel noch mit der bisherigen Schaltung. Es wird also Leerläufe geben, weil von der Kaufbeurer Straße niemand mehr über den Berliner Platz fahren kann. Samstagvormittag, so der Plan der Stadt, wird die Baustellenampel an die neue Verkehrssituation angepasst. In der Zeit regelt die Polizei den Verkehr.

Auf die Stadtbuslinien haben die aktuellen Arbeiten laut Thomas Kappler von den Kempener Verkehrsbetrieben keine Auswirkungen.