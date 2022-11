Auffahrunfall in der Kaufbeurer Straße in Kempten - Stau im Feierabendverkehr

In der Kaufbeurer Straße in Kempten hat es heute einen Unfall gegeben. Stadteinwärts kommt es zu Stau. Autofahrer sollten die Stelle großräumig umfahren.

29.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

In der Kaufbeurer Straße in Kempten hat es heute am späten Nachmittag stadteinwärts kurz nach der Abbiegung aus der Heisinger Straße einen Auffahrunfall gegeben - und das mitten im Feierabendverkehr. Derzeit kommt es dort zu einem Stau, die Polizei regelt den Verkehr. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten die Straße nach Möglichkeit großräumig umfahren.

Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, hat es in der Kaufbeurer Straße in Kempten einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt. Der Einsatz der Polizei läuft noch.

Weitere Informationen folgen.

